Venezuela, esplosioni nella notte a Caracas tra boati e presunti voli militari

Nella notte a #Caracas si sono registrate esplosioni e boati, con alcuni testimoni che hanno riferito di rumori simili a voli militari. La zona è stata segnalata con incendi e colonne di fumo visibili nelle immagini condivise sui social.

Boati intensi hanno interrotto la notte a Caracas, dove diverse esplosioni sono state percepite intorno alle due del mattino. I rumori, descritti da numerosi residenti come detonazioni accompagnate da suoni simili al passaggio di aerei, hanno generato allarme nella capitale venezuelana.

Sui social media hanno iniziato a circolare immagini di incendi estesi e dense colonne di fumo. Le riprese, frammentarie e prive di riferimenti certi, non consentono di individuare con precisione i punti colpiti, anche se le segnalazioni convergono su aree situate tra il sud e l’est della città.

Leggi anche Venezuela, cresce l'ansia per Alberto Trentini: il cooperante veneto resta detenuto a Caracas

Gli episodi si inseriscono in una fase di forte tensione internazionale. Nelle stesse ore, dagli Stati Uniti erano arrivate nuove dichiarazioni del presidente Donald Trump, che dopo aver disposto il dispiegamento di una task force navale nei Caraibi aveva evocato la possibilità di operazioni terrestri contro il Venezuela.

Washington accusa il governo di Caracas di essere coinvolto in un vasto sistema di narcotraffico. Accuse respinte dal presidente Nicolás Maduro, che a sua volta attribuisce la pressione statunitense a un tentativo di rovesciare il suo esecutivo per ottenere il controllo delle risorse petrolifere del Paese.

Nonostante il clima teso, nelle ore precedenti alle esplosioni era emerso un segnale di apertura diplomatica. Maduro aveva confermato l’avvio di un primo contatto diretto con la Casa Bianca, spiegando di aver ricevuto una telefonata dal presidente americano e di essere disposto ad avviare un confronto.

Secondo quanto riferito dallo stesso capo di Stato venezuelano, il dialogo con Washington sarebbe necessario per affrontare la situazione in modo concreto, sottolineando l’intenzione di passare da dichiarazioni pubbliche a colloqui più strutturati.