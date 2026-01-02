Edoardo Vianello: il retroscena su Sanremo e i Ricchi e Poveri, il rimpianto di una mossa mai riconosciuta

Edoardo Vianello ha raccontato un episodio poco noto della storia della musica italiana, rivelando di aver spinto il gruppo dei Ricchi e Poveri verso il palco del Festival di Sanremo, sacrificando una possibile opportunità per sé in favore della loro carriera. Questo racconto emerge da un’intervista rilasciata in una trasmissione televisiva, dove il cantautore esprime anche una certa amarezza per il modo in cui è stato ricordato (o dimenticato) dai colleghi.

Secondo Vianello, il ruolo che ha avuto nel portare i Ricchi e Poveri a Sanremo non è mai stato adeguatamente riconosciuto dal gruppo. Ha spiegato di aver “giocato una carta” che avrebbe potuto servire a lui stesso, ma che ha deciso di usare per il successo di loro, favorendo così la loro partecipazione al Festival con brani che poi sono diventati indimenticabili nella discografia italiana.

La cantante Marina Occhiena, ospite della stessa trasmissione, ha aggiunto un dettaglio sulla genesi del percorso artistico dei Ricchi e Poveri, raccontando come il gruppo sia nato quasi per caso, con un’esibizione davanti a Franco Califano che sorprese chi li ascoltava. Vianello era presente in studio durante queste reminiscenze e ha colto l’occasione per sottolineare il suo contributo alla loro carriera.

Nel suo intervento, Vianello ha descritto come il gruppo abbia ottenuto un successo straordinario grazie a partecipazioni come quelle a Sanremo con “La prima cosa bella” e “Che sarà…”, ma ha anche lasciato intendere che, dopo tali trionfi, i rapporti professionali si siano affievoliti.

Queste dichiarazioni offrono uno sguardo sui retroscena e sulle dinamiche interne al mondo musicale italiano, mettendo in luce il ruolo spesso determinante di figure come Vianello, che agiscono dietro le quinte per sostenere altri artisti.