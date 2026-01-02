Coma_Cose: Fausto Lama avvia la carriera solista con il singolo a tanto così

Fausto Lama, dopo l’esperienza con i #Coma_Cose, intraprende il percorso solista con il singolo A Tanto Così. Un nuovo capitolo ispirato da un'esigenza personale e emotiva, che si traduce in brani autentici e diretti.

Dopo l’esperienza condivisa con i Coma_Cose, Fausto Lama inaugura un nuovo capitolo artistico scegliendo la strada solista. La spinta nasce da un passaggio personale netto, che ha inciso tanto sulla sfera emotiva quanto su quella professionale, trasformandosi in un’urgenza narrativa concreta. Da qui prendono forma brani concepiti senza calcoli, sviluppati in modo diretto e istintivo, come risposta a un bisogno espressivo non rimandabile.

Il percorso si apre ufficialmente con “a tanto così”, singolo pubblicato venerdì 2 gennaio accompagnato dal videoclip e distribuito da Asian Fake insieme ad Atlantic/Warner Music Italy. Un debutto che segna una ripartenza dopo oltre trent’anni di attraversamenti musicali, tra rap, produzione, scrittura e sperimentazione strumentale.

La canzone mette a fuoco la fine di una relazione come condizione necessaria per poter ricominciare, senza filtri né costruzioni drammatiche. Il racconto procede su un piano intimo e realistico, riconoscendo che l’amore può esaurirsi e che separarsi non implica colpe o spettacolarizzazioni. Il brano assume così il tono di un commiato misurato, umano, privo di rancore.

Fausto Lama descrive questo lavoro come l’inizio della propria nuova vita musicale, riflettendo su una sensazione costante di inadeguatezza rispetto agli standard e sulla difficoltà di accettare i propri limiti. Un anno complesso, vissuto in apnea e culminato in un processo di smarrimento e ritrovamento, ha fatto da sfondo alla scrittura del pezzo.

Nel mese di settembre l’artista si è isolato con alcuni musicisti in un casale immerso nel bosco, sulle colline piemontesi. In quel contesto sono nate nuove canzoni, diverse per tono e atmosfera, tra momenti ruvidi, riflessivi e cinici. Brani che verranno condivisi progressivamente, seguendo il loro naturale completamento.