Stranger Things 5, finale da record: Netflix in tilt per l'assalto degli spettatori

Il finale di #StrangerThings5 ha causato un intenso afflusso di utenti su #Netflix, provocando temporanei disservizi e difficoltà di accesso. L’episodio ha attirato un pubblico globale, evidenziando la forte attesa per questa conclusione.

Il debutto dell’episodio conclusivo di Stranger Things 5 ha scatenato un’ondata di accessi tale da mettere in difficoltà Netflix su scala globale, con migliaia di utenti impossibilitati a entrare in piattaforma o ad avviare lo streaming pochi minuti dopo l’uscita della puntata.

Le segnalazioni si sono moltiplicate in rapida successione: schermate di errore, caricamenti interminabili e disconnessioni improvvise hanno accompagnato l’attesa di chi voleva vedere subito il capitolo finale. Il disservizio ha riguardato diversi Paesi, trasformando l’uscita dell’episodio in un evento seguito in tempo reale anche fuori dallo schermo.

A fotografare l’anomalia sono intervenuti i principali servizi di monitoraggio, che hanno registrato un picco netto di report concentrati nell’arco di pochi minuti. Il quadro emerso indica un sovraccarico legato al traffico simultaneo, con una domanda superiore alla capacità di gestione in quel momento dell’infrastruttura di Netflix.

Non sarebbe però il primo intoppo della stagione: nel corso del rilascio dei primi episodi, un’ondata simile di accessi aveva già causato problemi rilevanti, mentre in un’uscita successiva il lancio era scivolato via senza particolari criticità. Il finale, invece, ha riacceso la pressione, riportando la piattaforma in affanno.

Sui social, tra entusiasmo e frustrazione, molti hanno raccontato di essersi trovati bloccati proprio mentre provavano a iniziare la visione. Un copione che conferma l’impatto della serie: non solo per la storia, ma anche per la capacità di mobilitare un pubblico enorme nello stesso istante, fino a mettere alla prova la tenuta tecnica del servizio.