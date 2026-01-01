Biancaneve su Rai 1 in seconda serata: la versione 2012 con Lily Collins e Julia Roberts

Il 1° gennaio su Rai 1 in seconda serata va in onda #Biancaneve del 2012, con Lily Collins e #JuliaRoberts. Dopo la lettura classica, la pellicola sarà trasmessa alle 23:10, offrendo una rivisitazione moderna della celebre fiaba.

Il film, noto a livello internazionale con il titolo originale “Mirror Mirror”, riprende la fiaba dei Fratelli Grimm cambiandone tono e traiettoria: la regina diventa una figura ironica e pungente, mentre Biancaneve non resta in attesa del lieto fine ma sceglie di reagire per difendere chi vive nel regno.

Alla regia c’è Tarsem Singh, che mescola atmosfere da fiaba con un gusto visivo vicino al musical e a suggestioni bollywoodiane. Anche i sette nani vengono reinventati: non minatori, ma un gruppo di ladruncoli che si muove ai margini del potere.

Nella storia, Biancaneve cresce senza i genitori e, raggiunta la maggiore età, decide di lasciare il palazzo per capire cosa stia accadendo fuori. Le voci che le arrivano raccontano di un popolo ridotto alla fame e oppresso da tasse sempre più pesanti, imposte dalla regina Clementianna con il pretesto di difendere il territorio da una presunta creatura minacciosa.

Durante la fuga la giovane incontra il principe Alcott (Armie Hammer) e il suo scudiero Renbock: i due vengono derubati da una banda di banditi, che si rivela essere quella dei sette nani. Tra inseguimenti e alleanze, Biancaneve arriva in città e trova conferma della repressione: ai cittadini è stato persino vietato cantare e danzare.

Da quel momento la principessa decide di opporsi alla matrigna, descritta come una strega che pratica magia nera. I nani, destinati a diventare i suoi alleati, la addestrano: non solo al combattimento, ma anche alle astuzie necessarie per colpire il potere e tentare di salvare il regno.

Tra le curiosità legate alla produzione, il film ha conquistato l’Oscar per i costumi nel 2013. Sul set, inoltre, i figli di Julia Roberts erano spesso presenti durante le riprese e pare si nascondessero sotto le ampie gonne degli abiti da ballo; l’attrice li teneva però lontani nei momenti di dialogo, preferendo che non ascoltassero alcune battute.

Un altro dettaglio riguarda i “trattamenti” di bellezza della regina mostrati in scena: diversi richiami sono ispirati a pratiche realmente esistenti, mentre l’unico espediente inventato per il film è la puntura d’ape utilizzata per dare volume alle labbra.