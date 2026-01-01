Margot Mia, prima nata a Trieste nel 2026: parto al Burlo alle 7:15 del 1° gennaio

Home / Social News / Margot Mia, prima nata a Trieste nel 2026: parto al Burlo alle 7:15 del 1° gennaio

A #Trieste, il primo nato del #2026 è Margot Mia, nata alle 7:15 del 1° gennaio presso l'ospedale Burlo. È la prima bambina della città in questo nuovo anno e la quarta nel Friuli Venezia Giulia.