Margot Mia, prima nata a Trieste nel 2026: parto al Burlo alle 7:15 del 1° gennaio
A #Trieste, il primo nato del #2026 è Margot Mia, nata alle 7:15 del 1° gennaio presso l'ospedale Burlo. È la prima bambina della città in questo nuovo anno e la quarta nel Friuli Venezia Giulia.
Il 2026 a Trieste si è aperto con la nascita di Margot Mia: la bambina è venuta alla luce alle 7:15 di giovedì 1 gennaio, diventando la prima nata dell’anno in città.
Il parto è avvenuto all’ospedale Burlo Garofolo, riferimento per l’assistenza materno-infantile sul territorio.
Leggi anche Microcamere nascoste in casa per spiare le figlie minorenni della compagna: arresto a Trieste
Nel conteggio regionale, Margot Mia risulta la quarta nascita in Friuli Venezia Giulia dall’inizio dell’anno.
Le prime tre nascite del 2026 in regione sono state registrate a Udine: si tratta di Riccardo, Ettore e Liam. Riccardo è nato alle 00:08 all’ospedale Santa Maria.