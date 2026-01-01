Robert De Niro invia un messaggio di auguri al popolo ucraino per il nuovo anno
#RobertDeNiro ha inviato un messaggio ai cittadini ucraini per il nuovo anno, auspicando nel 2026 un futuro di sicurezza, libertà e pace, attraverso un video diretto e sincero pubblicato sui social.
Un messaggio diretto e carico di significato quello diffuso da Robert De Niro, che ha scelto i social per rivolgersi all’Ucraina in occasione dell’inizio del nuovo anno. Nel video, l’attore americano parla senza intermediari al popolo ucraino, esprimendo un augurio che va oltre la semplice ricorrenza.
Nel suo intervento, De Niro auspica per il 2026 un futuro segnato da sicurezza, libertà e pace, estendendo gli auguri anche a nome della propria famiglia. Il messaggio si chiude con un riferimento esplicito alla solidarietà verso il Paese, accompagnato da un saluto che richiama l’identità e la resistenza dell’Ucraina.
