Robert De Niro invia un messaggio di auguri al popolo ucraino per il nuovo anno

#RobertDeNiro ha inviato un messaggio ai cittadini ucraini per il nuovo anno, auspicando nel 2026 un futuro di sicurezza, libertà e pace, attraverso un video diretto e sincero pubblicato sui social.