Robert De Niro riceve la Lupa Capitolina: omaggio a una carriera leggendaria e al legame con Roma

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha conferito a Robert De Niro la prestigiosa Lupa Capitolina, massima onorificenza della città, durante una cerimonia tenutasi in Campidoglio. All’evento era presente anche una rappresentanza della Giuria Young Adult di Alice nella Città, composta da dieci giovani tra i 14 e i 19 anni selezionati da istituti scolastici di Roma e provincia.

Il riconoscimento è stato assegnato per il valore culturale e artistico di una carriera che ha segnato la storia del cinema mondiale. “Roma rende omaggio a un artista straordinario, capace di attraversare generi ed epoche con una versatilità che ha fatto scuola”, ha dichiarato Gualtieri, sottolineando come De Niro sia “un punto di riferimento assoluto, protagonista di interpretazioni che hanno incantato il pubblico di ogni generazione”.

La cerimonia si è svolta a porte chiuse in segno di rispetto per il lutto cittadino, seguito al crollo alla Torre dei Conti che ha causato la morte dell’operaio Octav Stroici.

De Niro ha espresso profonda gratitudine per l’onore ricevuto: “Ringrazio il sindaco e la Città di Roma per questo riconoscimento. Roma è più di una città, è un’opera d’arte vivente. Ogni strada, ogni pietra, ogni pasto racconta una storia. Essere riconosciuto qui, in un luogo che ha dato così tanto alla cultura e alla bellezza, è davvero commovente”.

L'attore ha ricordato anche il suo legame personale con l’Italia: “La mia famiglia ha radici italiane e questo rende il premio ancora più speciale. Ho sempre sentito un legame profondo con questo Paese, con la sua gente e con la sua passione per l’arte e l’artigianato”.

De Niro si trova nella Capitale anche per l’inaugurazione del Nobu Hotel. “Accetto questo riconoscimento con immensa gratitudine, non solo per me, ma per tutti coloro che continuano a essere ispirati dallo spirito di Roma e da ciò che rappresenta”, ha concluso.