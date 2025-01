Ora o mai più: il ritorno delle meteore musicali su Rai 1 con Marco Liorni

Stasera, sabato 11 gennaio, torna su Rai 1 in prima serata Ora o mai più, il programma condotto da Marco Liorni che riporta sul palco otto cantanti simbolo di successi brevi ma indimenticabili. I concorrenti si sfideranno davanti al pubblico televisivo, affiancati da altrettanti coach scelti tra le icone della musica leggera italiana.

Tra i protagonisti in gara: Antonella Bucci, nota per il duetto con Eros Ramazzotti in Amarti è l'immenso per me; Carlotta, interprete di brani come Frena e Gelosia; Pierdavide Carone, autore di Per tutte le volte che…, brano vincitore di Sanremo 2010 con Valerio Scanu, anche lui in gara; Loredana Errore, ex Amici e voce di Ragazza occhi cielo; Anonimo Italiano, celebre negli anni '90 per brani come Anche questa è vita; Pago, interprete di successi come Parlo di te; Matteo Amantia, ex membro degli Sugarfree, noti per il brano Cleptomania.

I coach, che saranno abbinati ai concorrenti durante la prima puntata, includono grandi nomi come Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf e Donatella Rettore.

Lo show, che andrà in onda fino al primo marzo con una pausa durante la settimana di Sanremo, rappresenta un mix di musica, intrattenimento e leggerezza. Secondo Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, il format punta su "un viaggio nella storia della musica italiana" e offre un intrattenimento intelligente e rigenerativo. Marco Liorni, reduce dal successo de L'anno che verrà, scherza sul paragone con Carlo Conti e Amadeus, dicendo: "Su Sanremo si dice sempre ‘speriamo un domani’, ed è quello che dico anche io".