Paolo Fox presenta l'Oroscopo 2026: le previsioni segno per segno nello studio di Venier

Paolo Fox presenta le previsioni dell'#Oroscopo 2026, analizzando i segni zodiacali nella puntata di Domenica In del 28 dicembre. Un approfondimento sulle tendenze e gli eventi chiave del nuovo anno, con ospiti e approfondimenti dedicati.

L’appuntamento domenicale con Paolo Fox trasforma Domenica In in un osservatorio astrologico proiettato verso il 2026. Nella puntata in onda domenica 28 dicembre, il celebre astrologo anticipa tendenze, svolte e passaggi chiave del nuovo anno, affiancato da un parterre di ospiti che rappresentano i dodici segni zodiacali.

Ad aprire il percorso è l’Ariete, impersonato dalla Signora Coriandoli. Per il segno si profila un anno di rottura con il passato, segnato da decisioni nette e desiderio di rinnovamento. I sentimenti restano in secondo piano, con relazioni leggere almeno fino a marzo, mese in cui potrebbe affacciarsi un’emozione più stabile. Primavera in recupero. Amore cinque stelle, lavoro quattro, fortuna tre.

Il Toro, rappresentato da Enzo Miccio, archivia una fase complessa durata diversi anni. Il 2026 viene descritto come un periodo di riequilibrio, legato ai temi dell’immagine, della cura personale e della consapevolezza. Nessun colpo di scena, ma basi più solide. Amore e lavoro quattro stelle, fortuna tre.

Per i Gemelli si apre una fase di netta ripartenza dopo due anni di rallentamenti. L’anno nuovo riattiva opportunità rimaste ferme e restituisce slancio, soprattutto nelle relazioni e nella carriera. Amore e lavoro cinque stelle, fortuna quattro.

Il Cancro, con Giorgio Pasotti, vive il 2026 sotto il segno della Luna. Emozioni intense e umore altalenante accompagnano un bilancio complessivamente favorevole. I rapporti affettivi risultano premiati, mentre sul lavoro si consolida quanto costruito. Amore cinque stelle, lavoro quattro, fortuna tre.

Tra i protagonisti assoluti dell’anno figura il Leone, affidato a Teo Mammucari. Ambizione, visibilità e risultati concreti definiscono un 2026 da vertice, paragonato da Fox ai percorsi vincenti di grandi campioni capaci di preparare il successo nel tempo. Cinque stelle piene per amore, lavoro e fortuna.

La Vergine arriva da un 2025 instabile, ma il nuovo anno riporta ordine e occasioni utili. Le prime risposte positive non tardano ad arrivare, con un andamento equilibrato in tutti gli ambiti. Quattro stelle complessive.

Per la Bilancia, rappresentata da Mara Venier, il 2026 è un percorso di recupero dell’equilibrio perduto. L’avvio dell’anno richiede impegno, ma i mesi successivi favoriscono una crescita significativa, soprattutto professionale. Amore e fortuna quattro stelle, lavoro cinque.

Doppia presenza per lo Scorpione, con Giucas Casella e Nicola Savino. Il consiglio è puntare sull’istinto e non rimandare le scelte. Sul piano personale emerge anche un progetto di matrimonio, con una finestra temporale indicata entro l’estate. Amore e lavoro quattro stelle, fortuna tre.

Il Sagittario, interpretato da Chiara Francini, mantiene la sua indole libera e anticonvenzionale. Il 2026 riaccende il desiderio di investire su se stessi, senza compromessi inutili. Le stelle premiano il coraggio e l’autenticità. Cinque stelle in ogni settore.

Il Capricorno affronta l’anno con un atteggiamento difensivo che può trasformarsi in determinazione. Molte sfide vengono gestite in autonomia, con risultati concreti soprattutto sul lavoro. Amore e fortuna quattro stelle, lavoro cinque.

Chiude il quadro il segno dei Pesci, rappresentato da Francesco Paolantoni. Sensibilità accentuata, intuito sviluppato e capacità di anticipare gli eventi caratterizzano il 2026. Le stelle favoriscono sia il percorso professionale sia la fortuna. Amore quattro stelle, lavoro e fortuna cinque.