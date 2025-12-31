Anna Galiena: la rivelazione sull'età, la carriera e i retroscena della sua vita da artista

#AnnaGaliena condivide la sua esperienza nel mondo dello spettacolo, parlando delle sfide legate all’età e delle scelte fatte per affrontare il settore cinematografico. Un racconto che riflette le difficoltà e i pregiudizi del mestiere.

L’attrice italiana Anna Galiena ha ripercorso la sua lunga esperienza nel mondo dello spettacolo, rivelando anche una scelta che l’ha accompagnata per anni: le fu consigliato di dichiarare un’età inferiore alla reale per facilitare le opportunità di lavoro, un suggerimento nato dal pregiudizio secondo cui superati i 40 anni per una donna nel cinema sarebbe diventato difficile ottenere ruoli. Alla fine di dicembre compirà quasi 76 anni e, assicura, non ha mai avuto una fase lavorativa tanto intensa.

Fin da piccola Galiena sentiva la passione per il palcoscenico: a 4 anni partecipò a una recita scolastica vestendo i panni della Madonna e, qualche anno dopo, la Rai la scelse per interpretare un personaggio in uno sceneggiato. Queste prime esperienze segnarono l’inizio di una traiettoria artistica che l’avrebbe portata, dopo vari studi, anche all’Actors Studio negli Stati Uniti, dove ha avuto come colleghi figure di spicco come Robert De Niro e Al Pacino.

La strada verso il successo non è stata priva di ostacoli. Galiena ha raccontato i contrasti con la propria famiglia, il gesto di lasciare casa a 21 anni e la vita in una comune negli anni del ’68, un periodo di sperimentazione personale e professionale che l’ha formata.

Nel corso della sua carriera ha affrontato anche una fase in cui si è allontanata dal clamore mediatico, scegliendo ruoli meno legati alla sua immagine “sexy e aggressiva” per rifocalizzarsi sull’essenza della recitazione. In teatro ha realizzato alcuni dei suoi lavori più apprezzati, tra cui uno spettacolo milanese diretto da Andrée Ruth Shammah.

Alla domanda sulla decisione di abbassare la propria età, Galiena ha spiegato che le fu suggerito per contrastare la diffusa convinzione dell’epoca secondo cui superati i 40 anni un’attrice avrebbe faticato a trovare ruoli. Nonostante ciò, ha sottolineato di aver raggiunto il successo proprio a quell’età e di vivere oggi un periodo professionale particolarmente ricco.