Guida TV Sky Cinema e NOW: Io sono la fine del mondo in prima serata, Mercoledì 31 dicembre 2025

Guida TV #Sky Cinema e #NOW per mercoledì 31 dicembre 2025. In prima serata, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, va in onda “Io sono la fine del mondo”, una commedia diretta da Gennaro Nunziante. Programmazione ricca tra musica, romance e grandi franchise.