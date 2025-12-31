Guida TV Sky Cinema e NOW: Io sono la fine del mondo in prima serata, Mercoledì 31 dicembre 2025
Guida TV #Sky Cinema e #NOW per mercoledì 31 dicembre 2025. In prima serata, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, va in onda “Io sono la fine del mondo”, una commedia diretta da Gennaro Nunziante. Programmazione ricca tra musica, romance e grandi franchise.
La programmazione di mercoledì 31 dicembre 2025 sui canali Sky Cinema e in streaming su NOW propone un prime time fitto tra commedia italiana, musica, romance e grandi franchise: le principali proposte si concentrano tra le 21.00 e le 21.15 sui canali dal 301 al 310.
Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda “Io sono la fine del mondo”, commedia diretta da Gennaro Nunziante con Angelo Duro protagonista: chiamato a occuparsi dei genitori anziani, trasforma l’incarico in un regolamento di conti, tra sarcasmo e tensioni familiari.
Alla stessa ora, alle 21.15 (canale 302), Sky Cinema Stories HD trasmette “Ligabue - 30 anni in un giorno”: un racconto che ripercorre carriera e ricordi del rocker di Correggio, legandosi al concerto di Campovolo del 2022 tra immagini di palco e momenti più personali.
Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) propone “Il bacio di mezzanotte”, storia romantica ambientata nel mondo degli eventi: un’organizzatrice determinata si ritrova a lavorare con uno sconosciuto affascinante e, dopo i primi attriti, l’intesa prende forma.
Per il pubblico family, Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) manda in onda “Harry Potter e i doni della morte: Parte II”, capitolo conclusivo della saga: Harry torna a Hogwarts per completare la caccia agli horcrux mentre lo scontro con Voldemort precipita verso l’epilogo.
Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) spazio a “Into Darkness - Star Trek”, secondo film del reboot firmato J.J. Abrams: il capitano Kirk si trova contro Khan, avversario potenziato geneticamente, in una missione che mette alla prova equilibrio e lealtà dell’equipaggio.
Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) ripropone “Mission: Impossible - Fallout”: Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise, deve recuperare una valigia di plutonio e risalire a un leader terrorista, in una corsa contro il tempo tra alleanze instabili e azione ad alta tensione.
Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 307) c’è “Scemo e più scemo”, road movie demenziale con Jim Carrey e Jeff Daniels: due amici pasticcioni attraversano gli Stati Uniti per riconsegnare una valigetta a una donna, accumulando equivoci e disastri.
Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 308) propone “Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi”: a New York, una brillante avvocatessa ambientalista finisce a lavorare per un magnate dell’immobiliare deciso a demolire un edificio storico, e il rapporto professionale prende una piega inattesa.
Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 309) va in onda “La notte più lunga dell’anno”, dramma corale ambientato a Potenza: attorno a un’area di servizio, durante la notte del solstizio d’inverno, si incrociano le traiettorie di un politico, una cubista e un gruppo di ragazzi.
Chi preferisce la replica differita trova su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) “Santocielo”: l’angelo Aristide viene inviato sulla Terra per una missione “divina”, ma finisce per errore nel corpo di Nicola, professore di matematica siciliano, in una commedia che gioca sul rovesciamento dei ruoli.