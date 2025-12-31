Calciomercato Inter: ipotesi Cancelo e nuova pista Ederson, tutte le mosse nerazzurre

Il mercato dell’Inter resta in movimento continuo, con la dirigenza che monitora opportunità utili a rinforzare la rosa e a pianificare anche in ottica futura. Le valutazioni vengono portate avanti dal ds Piero Ausilio insieme all’ad Beppe Marotta e all’allenatore Cristian Chivu, con aggiornamenti costanti tra indiscrezioni, contatti e incastri.

Nell’aggiornamento pubblicato il 31 dicembre 2025 prende quota una suggestione che porta a João Cancelo, profilo che potrebbe rientrare nei ragionamenti in vista della sessione di gennaio, con un possibile ritorno in Italia legato a condizioni favorevoli e disponibilità del giocatore.

Tra i temi più caldi torna anche la traccia che conduce a Ederson: il centrocampista dell’Atalanta viene nuovamente accostato ai nerazzurri, in un quadro che guarda alle possibili evoluzioni in mediana e agli scenari collegati alla posizione di Hakan Çalhanoglu.

Sulla corsia destra resta viva la pista Marco Palestra, indicato come possibile soluzione per il dopo Dumfries: i contatti con l’Atalanta vengono descritti in evoluzione, con eventuali spiragli legati a uscite e alle formule che possono rendere l’operazione praticabile.

In parallelo continua a tenere banco la situazione di Davide Frattesi, al centro di valutazioni che possono aprire a una cessione: sul tavolo vengono citati incastri e dialoghi che coinvolgono anche la Juventus, con il nome di Tarik Muharemovic come possibile elemento di trattativa.

Negli aggiornamenti del 29 dicembre compare anche l’interesse del Bournemouth su diversi giovani seguiti, con riferimenti a profili di prospettiva: tra le ipotesi, viene menzionata una ricerca che va oltre Muharemovic e che allarga il discorso a ulteriori obiettivi difensivi.

Capitolo uscite e prestiti: tra i giovani in orbita nerazzurra vengono riportati movimenti possibili già a gennaio, come quelli legati a Berenbruch e ad altri elementi del settore giovanile, con club di Serie B indicati tra i più attivi nei sondaggi.

Nei giorni precedenti trovano spazio anche altre linee di lavoro: il Galatasaray viene segnalato ancora interessato a Çalhanoglu, mentre per Belghali viene evidenziato un ostacolo regolamentare che renderebbe complicata l’operazione nell’immediato. Sullo sfondo, l’orientamento del club viene descritto in continuità con la linea Oaktree, puntando su profili giovani, valorizzazione e sostenibilità.