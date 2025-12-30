Orietta Berti ricorda Ballando con le stelle: Un tormento, non lo rifarei

Orietta Berti ricorda la sua partecipazione a #Ballandoconlestelle, definendola un’esperienza difficile e che non rifarebbe. La cantante ha ripercorso le sfide fisiche affrontate durante le prove e le esibizioni.

Ospite nella puntata di oggi di La volta buona, Orietta Berti è tornata a parlare della sua partecipazione a Ballando con le stelle, definendola senza esitazioni un’esperienza che non ripeterebbe.

La cantante ha ricordato il periodo in cui prese parte alla terza edizione del programma di Rai1 guidato da Milly Carlucci, spiegando quanto siano state pesanti le difficoltà fisiche affrontate durante le prove e le esibizioni.

Il problema più duro, ha raccontato, furono i piedi: costretta a indossare scarpe con la stessa forma prevista per tutti, non riusciva a mantenere stabilità, perché il piede le scivolava in avanti. Il risultato, ha detto, furono dolore intenso e tagli alle dita, al punto da descrivere tutto come un vero tormento.

Non solo le calzature: Berti ha citato anche le complicazioni legate al maestro di ballo che le era stato assegnato, sostenendo che nei passaggi in cui veniva sollevata finiva spesso per cadere.

Da qui la sua posizione netta: non si sentiva adatta a quel tipo di impegno e, per questo, ha ribadito che non rifarebbe mai più Ballando con le stelle. Con una battuta finale, ha lasciato intendere che, con scarpe diverse, forse potrebbe persino cambiare idea.