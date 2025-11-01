Ballando con le stelle: stasera lo spareggio decisivo e la prima eliminazione

Prima eliminazione per questa edizione di Ballando con le stelle. Il programma di Rai1 torna questa sera, sabato 1 novembre, alle 21.30 (disponibile anche su RaiPlay) con la sesta puntata, quella che decreterà quale coppia dovrà lasciare momentaneamente la gara.

A sfidarsi nello spareggio saranno Beppe Convertini con Veera Kinnunen ed Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale. La coppia che otterrà meno voti dovrà abbandonare la competizione, pur avendo la possibilità di rientrare più avanti grazie al meccanismo del ripescaggio.

Come sempre non mancheranno tensioni e commenti in studio, con la giuria guidata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, reduce da un acceso scambio con Barbara D’Urso nella puntata precedente.

La serata si svolge in un contesto emotivamente difficile a causa del lutto che ha colpito Andrea Delogu, concorrente molto apprezzata dal pubblico. La conduttrice ha perso il fratello Evan, 18 anni, vittima di un incidente motociclistico a Bellaria. La produzione ha confermato il massimo rispetto e sostegno nei suoi confronti.

Ospiti speciali e ballerine per una notte saranno Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, protagoniste del film “Fuori la verità” di Davide Minnella, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Le due attrici si esibiranno insieme in una showdance sulle note di “All That Jazz” dal musical Chicago.

Nella quinta puntata si era imposta la coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla con 72 punti, ai quali si erano aggiunti i 25 punti assegnati da Rossella Erra. Marcella Bella, invece, grazie al tesoretto offerto da Alberto Matano, era riuscita a risalire fino all’ottavo posto, evitando la sfida finale.

Anche al termine della puntata di questa sera non si esclude una nuova eliminazione, con la prospettiva che tutte le coppie possano comunque essere rimesse in gioco nelle settimane successive.