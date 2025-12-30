Mara Venier ricoverata per un intervento all'occhio: fine anno in clinica

#MaraVenier è in clinica per un intervento all’occhio. La conduttrice ha condiviso sui social un aggiornamento sul suo stato di salute, ringraziando chi le è vicino e sottolineando l’importanza di prendersi cura di sé.

La fine del 2025 per Mara Venier passa ancora una volta da una clinica. La conduttrice televisiva ha condiviso sui social un aggiornamento diretto e personale dopo essersi sottoposta a un nuovo intervento all’occhio, mostrando uno scatto dal letto d’ospedale e accompagnandolo con poche parole che raccontano il momento che sta attraversando.

Nel messaggio pubblicato su Instagram, Venier ha voluto ringraziare il medico che l’ha operata, il professor Andrea Cusumano, sottolineando l’importanza dell’assistenza ricevuta durante la procedura. Un gesto semplice, ma significativo, che conferma il rapporto di fiducia costruito nel tempo con l’équipe sanitaria che la segue.

Da anni la conduttrice convive con una maculopatia, una patologia che l’ha costretta a sottoporsi a diversi trattamenti e interventi mirati. Il percorso clinico non è stato lineare e, nel corso del tempo, ha richiesto controlli costanti e operazioni ripetute per contenere il problema.

Già lo scorso novembre, subito dopo una puntata di Domenica In, Venier aveva affrontato un’altra operazione. In diretta televisiva aveva spiegato al pubblico le difficoltà legate alla vista, anticipando che, terminata la trasmissione, si sarebbe recata in clinica per intervenire nuovamente.

In quell’occasione aveva raccontato senza filtri i disagi quotidiani causati dalla malattia, ammettendo di avere momenti in cui la visione diventa incerta e complessa, anche durante il lavoro. Un racconto sincero che aveva messo in luce la determinazione con cui continua a portare avanti i suoi impegni professionali nonostante le difficoltà.