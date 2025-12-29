Trump elogia Netanyahu: Va graziato, Israele non sarebbe sopravvissuto senza di lui

Durante un incontro a Mar-a-Lago, Donald #Trump ha espresso grande supporto per Benjamin #Netanyahu, sottolineando il suo ruolo cruciale nella sopravvivenza di #Israele e definendolo un leader di valore.

Durante un incontro a Mar-a-Lago, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso parole di forte sostegno nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, definendolo un leader di grande valore e un eroe di guerra. Secondo Trump, il ruolo svolto da Netanyahu sarebbe stato determinante per la sopravvivenza stessa di Israele.

Nel corso delle dichiarazioni alla stampa, Trump si è soffermato anche sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il premier israeliano, sostenendo apertamente che dovrebbe essergli concessa la grazia nel processo penale in corso. A suo avviso, l’operato politico e militare di Netanyahu meriterebbe un riconoscimento che vada oltre le accuse giudiziarie.

Interpellato sulla possibile evoluzione della tregua nella Striscia di Gaza, il presidente americano ha ribadito la necessità di affrontare il tema della sicurezza, indicando come priorità il disarmo di Hamas. Trump ha descritto la situazione sul territorio come estremamente complessa, sottolineando però che una fase di ricostruzione potrebbe prendere avvio in tempi relativamente brevi.

Accanto a Netanyahu, Trump ha evidenziato come Gaza versi in condizioni critiche dal punto di vista umanitario e infrastrutturale, aggiungendo che gli sforzi internazionali dovrebbero concentrarsi su una stabilizzazione duratura e su interventi concreti per la ripresa dell’area.