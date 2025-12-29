Joshua coinvolto in un incidente in Nigeria: Suv contro un camion, due vittime

Anthony #Joshua è stato coinvolto in un incidente stradale in Nigeria, lungo l’asse Lagos-Ibadan. L’ex pugile è rimasto illeso, mentre due persone hanno perso la vita. L’incidente è ancora oggetto di indagini.

Un grave incidente stradale avvenuto in Nigeria ha visto coinvolto Anthony Joshua, rimasto illeso, mentre due persone hanno perso la vita. L’episodio si è verificato lungo l’asse autostradale Lagos-Ibadan, una delle arterie più trafficate del Paese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’ex campione mondiale dei pesi massimi era alla guida del proprio Suv quando il veicolo si è scontrato violentemente con un autocarro fermo sulla carreggiata nei pressi di una stazione di servizio. L’impatto è risultato fatale per due occupanti, deceduti sul colpo.

Il pugile britannico, 36 anni, non avrebbe riportato ferite o traumi fisici. Le autorità locali non hanno al momento diffuso un bollettino ufficiale sull’accaduto e la Federal Road Safety Corps non ha ancora fornito una versione definitiva della dinamica.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area, gestire il traffico e avviare le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti. Parallelamente è stata aperta un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio arriva a breve distanza dall’ultimo impegno sportivo di Joshua, protagonista di un match-evento disputato a Miami contro Jake Paul. In quell’occasione il pugile inglese si era imposto per knockout al sesto round, tornando al centro dell’attenzione del panorama internazionale della boxe.