Incidente in A26 nel Genovese: bus contro camion, un morto e circa 20 feriti

Home / Social News / Incidente in A26 nel Genovese: bus contro camion, un morto e circa 20 feriti

Un incidente sull’A26, vicino a Mele (#Genova), ha coinvolto un autobus e un camion, causando un morto e circa 20 feriti. Le cause sono ancora in fase di accertamento. La situazione rimane sotto controllo delle autorità.