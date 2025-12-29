Incidente in A26 nel Genovese: bus contro camion, un morto e circa 20 feriti
Un incidente sull’A26, vicino a Mele (#Genova), ha coinvolto un autobus e un camion, causando un morto e circa 20 feriti. Le cause sono ancora in fase di accertamento. La situazione rimane sotto controllo delle autorità.
Grave schianto in serata lungo l’A26: poco dopo le 21, all’altezza di Mele (provincia di Genova), un autobus e un camion sono rimasti coinvolti in un incidente con un bilancio provvisorio di un morto e circa venti persone ferite.
La vittima è uno dei due conducenti, ma al momento non è stato ancora chiarito se si tratti dell’autista del bus o di quello del camion. Tra i feriti, alcuni risultano in condizioni gravi.
Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l’autobus avrebbe urtato il camion, causando l’impatto e le conseguenze sull’occupazione dei mezzi.
Per i soccorsi sono intervenute sul posto due automediche del 118 e quattro ambulanze. Presenti anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Multedo e Ovada e la polizia stradale di Ovada.
La circolazione è rimasta bloccata al chilometro 9: l’autostrada risulta chiusa a Masone in direzione Genova Voltri.