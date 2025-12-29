Benzina e diesel in calo continuo: prezzi ai livelli più bassi dal 2021

I prezzi di #benzina e #diesel continuano a diminuire, raggiungendo i livelli più bassi dal 2021. Anche durante le festività natalizie, si registra un trend ribassista che interessa il mercato dei carburanti.

Il trend ribassista dei carburanti non si è fermato nemmeno durante le festività natalizie. La benzina ha raggiunto valori che non si vedevano da oltre quattro anni, precisamente dall’autunno del 2021, fatta eccezione per il periodo compreso tra settembre e dicembre 2022 caratterizzato da accise temporaneamente ridotte.

I dati derivano dalle comunicazioni dei gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, successivamente elaborati da Staffetta Quotidiana. La rilevazione, effettuata alle 8 del mattino su circa 20mila impianti, fotografa una situazione di generalizzato arretramento dei listini alla pompa.

Nel dettaglio, la benzina in modalità self service si attesta a 1,684 euro al litro, con una flessione di 4 millesimi. Il diesel self scende a 1,636 euro al litro, in calo di 5 millesimi. Per quanto riguarda il servito, la verde viene proposta mediamente a 1,827 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,778 euro al litro, entrambi in diminuzione di 4 millesimi.

Situazione stabile per i carburanti alternativi. Il Gpl servito resta fermo a 0,688 euro al litro, il metano si mantiene a 1,395 euro al chilogrammo e il Gnl continua a essere venduto a 1,212 euro al chilogrammo, senza variazioni rispetto alle precedenti rilevazioni.

Sulle autostrade i prezzi restano più elevati rispetto alla rete ordinaria. La benzina self service viene proposta a 1,781 euro al litro, che salgono a 2,048 euro con il servito. Il gasolio self si colloca a 1,736 euro al litro, mentre il servito raggiunge 2,006 euro. Gpl, metano e Gnl sono rispettivamente a 0,829 euro al litro, 1,489 euro al chilogrammo e 1,262 euro al chilogrammo.