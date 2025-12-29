Trump e Putin, parole sulla ricostruzione dell'Ucraina: Zelensky reagisce con una risata

Durante la conferenza stampa a Mar-a-Lago, #Zelensky ha risposto con una risata alle parole di #Trump sulla ricostruzione dell'#Ucraina, dopo un incontro tra i leader e una telefonata tra Trump e Putin.

Durante la conferenza stampa seguita all’incontro a Mar-a-Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, un passaggio delle dichiarazioni del presidente americano ha acceso un breve siparietto, culminato nella reazione divertita del leader ucraino.

Prima del faccia a faccia, Trump aveva avuto una conversazione telefonica con Vladimir Putin. Ai giornalisti, poi, viene chiesto se la Russia si assumerà un ruolo nella ricostruzione dell’Ucraina e se contribuirà in qualche forma alle spese.

Leggi anche Ucraina-Russia, oggi il vertice Trump-Zelensky: sostegno Ue confermato a Kiev

La risposta del presidente degli Stati Uniti è netta: secondo Trump, Mosca “contribuirà” e “aiuterà”, perché la Russia, a suo dire, “vuole che l’Ucraina abbia successo”.

Nel proseguire, Trump insiste su un’immagine positiva di Putin, definendolo “molto generoso” nei sentimenti verso il futuro dell’Ucraina e aggiungendo che avrebbe garantito elettricità ed energia a prezzi bassi.

Zelensky ascolta, poi lascia trapelare una risata: contenuta, ma abbastanza evidente da essere notata durante l’incontro con la stampa.