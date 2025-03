Donald Trump ottimista sulla tregua in Ucraina, ma Zelensky accusa Putin di mentire

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso ottimismo riguardo ai negoziati con il presidente russo Vladimir Putin, affermando che "i segnali sembrano molto buoni". Tuttavia, la Russia non ha ancora accettato la proposta statunitense di una tregua di 30 giorni con l'Ucraina, mentre Kiev ha già dato il suo consenso. Dopo l'apertura condizionata annunciata dal Cremlino giovedì, Mosca non ha fornito una risposta definitiva.

Trump, rientrato per il weekend a Mar-a-Lago, prevede di confrontarsi con il segretario di Stato Marco Rubio e con l'inviato speciale per la Russia, Steve Witkoff. La giornata chiave potrebbe essere domani, lunedì 17 marzo, quando sono attese eventuali novità. In un post su Truth Social, Trump ha smentito le voci secondo cui Witkoff sarebbe stato costretto ad attendere ore prima di incontrare Putin, definendole "fake news". Ha sottolineato che gli incontri sono stati "molto produttivi" e che "tutti i segnali sembrano essere, si spera, molto buoni".

La Casa Bianca ha annunciato la nomina del generale Keith Kellogg come inviato speciale in Ucraina. Trump ha dichiarato che Kellogg, esperto militare stimato, lavorerà direttamente con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la leadership ucraina, con i quali ha già un ottimo rapporto.

Zelensky ha scelto i membri della delegazione che rappresenterà Kiev in eventuali colloqui di pace per porre fine al conflitto con la Russia. La delegazione sarà guidata da Andriy Yermak e includerà il capo della diplomazia Andriy Sybiga, il ministro della Difesa Rustem Umerov e il vice capo dello staff presidenziale Pavlo Palisa.

Zelensky rimane scettico sulle reali intenzioni della Russia, accusando Putin di mentire riguardo alla situazione sul campo, in particolare nella regione di Kursk, dove le forze ucraine continuano le loro operazioni. Mosca rivendica il controllo totale sulla regione, invasa parzialmente dalle forze ucraine nell'agosto 2024. Secondo Putin, i soldati di Kiev sono accerchiati e hanno solo l'opzione della resa per evitare la morte. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che l'offerta di Putin alle truppe ucraine nell'area di Kursk per deporre le armi è ancora valida, ma il tempo stringe.

Zelensky sostiene che la Russia sta prolungando la guerra e ignora la diplomazia, ribadendo la necessità di una pressione internazionale per raggiungere la pace.

