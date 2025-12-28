Sabalenka-Kyrgios: orario e dove seguire in tv la Battaglia dei Sessi in chiaro

#Sabalenka e #Kyrgios si sfidano oggi, domenica 28 dicembre a Dubai, in una partita esibizione della #BattagliadeiSessi. L'evento combina sport e intrattenimento, con alcune modifiche regolamentari per favorire un confronto equilibrato.

Il tennis spettacolo torna protagonista con la nuova edizione della Battaglia dei Sessi. Oggi, domenica 28 dicembre, sul cemento di Dubai va in scena un match esibizione che mette di fronte Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka, attuale numero uno del ranking WTA, in una sfida pensata per unire intrattenimento e competizione.

L’organizzazione ha previsto alcune modifiche regolamentari per bilanciare il confronto: il campo riservato a Sabalenka sarà ridotto del 9% rispetto a quello dell’australiano, così da compensare la diversa velocità di spostamento. L’incontro si disputa al meglio dei tre set, con un eventuale terzo parziale deciso da un super tie-break a 10 punti.

La partita, valida per la Battaglia dei Sessi 2025, è in programma oggi alle 17:00 ora italiana. La diretta televisiva sarà disponibile in chiaro su SuperTennis, mentre la visione in streaming è garantita sul sito ufficiale di SuperTennis e sulla piattaforma a pagamento SuperTenniX.