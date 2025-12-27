Android lento? Come liberare memoria svuotando la cache

Se il tuo smartphone Android è lento, potrebbe essere utile svuotare la cache. Questa operazione aiuta a liberare spazio e migliorare le prestazioni, senza influire sui dati personali o sulle impostazioni delle app.

Quando uno smartphone Android inizia a rallentare, spesso il problema non è legato all’hardware ma all’accumulo di file temporanei. La cache, pensata per rendere più rapidi caricamenti e accessi alle app, con il tempo può trasformarsi in un peso che incide su spazio disponibile e prestazioni generali del sistema.

Le versioni più recenti del sistema operativo, compreso Android 16, hanno migliorato grafica e gestione delle risorse, ma restano sensibili alla presenza di dati superflui. Video, immagini, backup e file temporanei possono saturare la memoria interna, rendendo utile un intervento mirato come la pulizia della cache.

La cache conserva informazioni utili per velocizzare l’apertura delle applicazioni e il caricamento dei contenuti. Tuttavia, quando questi dati diventano obsoleti o corrotti, l’effetto può essere opposto: app più lente, blocchi improvvisi e minore reattività del dispositivo.

Per eliminare la cache delle singole app è sufficiente accedere alle Impostazioni del telefono e aprire la sezione dedicata alle applicazioni installate. Da qui si seleziona l’app interessata e si entra nell’area Archiviazione o Memoria, dove è presente l’opzione per cancellare la cache senza toccare dati personali o credenziali di accesso.

Accanto a questa funzione compare spesso anche la voce per eliminare i dati dell’app. Questa scelta azzera completamente l’applicazione e richiede un nuovo login, perciò va utilizzata solo in caso di malfunzionamenti persistenti.

Alcune app, in particolare social network, marketplace e servizi che gestiscono molti contenuti multimediali, tendono ad accumulare più cache rispetto ad altre. In questi casi può essere utile ripetere l’operazione su più applicazioni per recuperare spazio in modo efficace.

Un’alternativa pratica è rappresentata dall’app Files di Google, che consente di individuare file duplicati, app inutilizzate e contenuti pesanti. Attraverso la funzione Pulisci, l’utente viene guidato passo dopo passo nella rimozione degli elementi non necessari, migliorando la gestione della memoria interna.

Anche il browser può incidere sulle prestazioni. Svuotare la cache di Chrome è semplice: basta aprire il menu dei tre puntini, accedere alla cronologia o alla sezione Elimina dati di navigazione, scegliere l’intervallo di tempo e selezionare immagini e file memorizzati prima di confermare l’operazione.