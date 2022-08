La soluzione per trasferire senza problemi i tuoi dati da iPhone a Android: Dr.Fone

Con la tecnologia in continua evoluzione, il nostro smartphone dopo pochi anni risulta essere superato se non considerato obsoleto. Senza contare che, con l'uso frequente, le sue performance possono ridursi notevolmente in poco tempo dall'acquisto. Ecco che quindi risulta necessario acquistarne uno nuovo, magari passando da un sistema operativo ad un altro. Nello specifico ci chiederemo come poter trasferire i nostri dati da Android a iOS o viceversa.

Dr.Fone: un full toolkit per ogni esigenza

Se prima raccapezzarsi su come trasferire tutti i dati quali messaggistica e contatti da uno smartphone a un altro, con differente sistema operativo, era estremamente difficile, da Wondershare arriva la soluzione: Dr.Fone. Wondershare è un'azienda leader nella realizzazione di programmi per dare sfogo alla creatività; con la proposta qui presentata fornisce ai propri utenti uno strumento potente e facile da usare. Si tratta infatti di un programma completo in grado di risolvere quasi la totalità delle problematiche tipiche degli smartphone. Possono trovare infatti soluzione grazie al suo utilizzo la perdita dei dati o perfino dei guasti di sistema. Ma queste sono solo alcune delle tante modalità di utilizzo di questo potente strumento, in grado di funzionare sia su sistemi operativi Android sia iOS. Il programma è installabile su PC o Mac con i più recenti sistemi, e grazie al collegamento dello smartphone al computer è possibile intervenire sul telefono così da gestirlo al meglio o in caso risolvere le anomalie che lo affliggono. È anche possibile effettuare i backup del proprio dispositivo mediante Dr.Fone, andando quindi a sostituire il programma dedicato e fornendo quindi in un unico strumento tutto quanto serve per mantenere efficiente e più adatto alle nostre esigenze il device. Altre funzioni interessanti sono quelle relative alla gestione delle password e quella che consente di liberarsi della schermata di sblocco del telefono. In alcune circostanze infatti quest'ultima può diventare davvero fastidiosa, sebbene vada a ridurre il grado di protezione dello smartphone. Menzione particolare merita la funzione relativa al trasferimento della chat di Whatsapp, la principale app di messaggistica che sfrutta la connessione per mettere in contatto gli utenti e trasferire immagini o documenti di vario genere in modo facile e veloce. Insomma un toolkit ad ampio spettro in grado di andare incontro alle esigenze del privato quanto degli utenti aziendali.

Trasferimento chat Whatsapp con Dr.Fone

Una delle cose a cui teniamo di più, sia per i dati sensibili in esse contenute, sia perché è sempre utile averle sempre con sé, sono senza alcun dubbio le chat di Whatsapp. Grazie all'utilizzo di Dr. Fone è possibile trasferire i messaggi da iPhone a PC. Grazie alla potenza di questo toolkit, infatti, sono tante le possibilità che si pongono per consentirci di godere di Whatsapp sui nostri dispositivi. Basta entrare nel programma per rendersi conto di quanto sia semplice e intuitivo trasferire le chat tra iOS e Android per esempio. La cosa che sicuramente farà piacere ai professionisti è la possibilità infatti di poter gestire allo stesso modo anche Whatsapp Business, e quindi eseguire i trasferimenti sulle due piattaforme comodamente e senza perdite di dati. Oltre al semplice trasferimento, è anche disponibile la possibilità di ripristinare le chat oppure eseguire un vero e proprio backup delle stesse (sia per utenti privati sia per Whatsapp Business). Mettere in pratica il trasferimento è estremamente facile: sarà sufficiente lanciare il programma sul proprio computer, quindi collegare lo smartphone e cliccare sull'opzione "trasferisci". Il backup delle chat non prevede il solo spostamento della parte testuale, ma implica anche trasferire le foto da Whatsapp a PC. Grazie al backup dunque viene fisicamente ricopiato l'intero blocco delle chat comprensiva di ogni tipo di file, sia esso testuale, vocale, video o una foto. In alternativa si può anche decidere di esportare solo determinate chat, e non quindi tutto quanto contenuto all'interno di Whatsapp. Anche in questo caso, le operazioni sono eseguibili sia su Whatsapp base sia sulla versione Business. In più, l'esportazione viene effettuata o in file PDF o HTML, secondo la selezione operata prima di finalizzare il backup stesso. A tal proposito, prima di effettuare il trasferimento è disponibile l'anteprima di quanto verrà copiato, così da sapere per tempo se è corretto o meno quanto si desidera ricopiare sul computer.

Dr.Fone: lo strumento ideale per il professionista e il privato

L'utilizzo di Dr.Fone permette di infrangere quel muro di transizione da un sistema operativo a un altro, date le limitazioni d'importazione presenti. Con questo programma installabile sui principali sistemi operativi (Windows e Mac), questo limite non esiste più e anzi il passaggio è reso davvero facile e intuitivo, anche da chi non ha dimestichezza con l'informatica. A riprova dell'utilità di Dr.Fone la possibilità per gli utenti Whatsapp Business di poter trasferire le chat in totale autonomia e, alle stesse condizioni e facilmente, anche per gli utenti consumer.

