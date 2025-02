Morte di Lorenzo Rovagnati: insulti sui social e reazioni contrastanti

Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell'omonima azienda di salumi, è deceduto mercoledì in un incidente in elicottero nel Parmense. La notizia ha suscitato diverse reazioni sui social media, dove alcuni utenti hanno espresso commenti offensivi e sarcastici riguardo alla sua scomparsa.

Alcuni commentatori hanno sottolineato il contesto dell'incidente, avvenuto nel parco del castello di famiglia, insinuando una correlazione tra la sua condizione privilegiata e la tragedia. Altri hanno utilizzato un tono macabro, suggerendo che la sua morte fosse una sorta di "karma" per l'attività dell'azienda nella produzione di salumi. Ad esempio, un utente ha scritto: "Non so se posso dispiacermi per la morte di un carnefice di animali. La sua era una vita dedicata a fare soffrire. No, sono logica, non posso dispiacermi".

Tuttavia, numerosi utenti hanno espresso solidarietà alla famiglia Rovagnati, evidenziando le qualità imprenditoriali e umane di Lorenzo e riconoscendo il contributo dell'azienda all'occupazione di centinaia di famiglie. Alcuni hanno criticato duramente gli autori dei commenti offensivi, definendoli "soggetti frustrati, divorati dall'invidia, che godono per la morte altrui".

L'azienda Rovagnati ha espresso il proprio cordoglio attraverso una nota ufficiale: "Rovagnati ha appreso attonita l’improvvisa scomparsa del Dottor Lorenzo Rovagnati, rimasto coinvolto in un incidente in cui hanno perso la vita anche i due piloti. L’intera comunità dell’azienda, in ogni parte del mondo, si stringe attorno alle famiglie in questo momento di grande dolore".

Le indagini sull'incidente sono in corso per determinare le cause dello schianto dell'elicottero.

