Spot di RT a Natale: È tutta colpa di Putin, la satira russa contro l'Europa
A Natale, RT presenta uno spot satirico che prende di mira l’Europa, attribuendo le difficoltà del continente a Putin. Un messaggio che ironizza sui temi più sensibili della vita quotidiana dei cittadini.
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la televisione russa RT manda in onda uno spot ironico che prende di mira l’Unione europea, mettendo in fila le difficoltà che gravano sul continente e attribuendo ogni problema a un unico responsabile. Il messaggio, ripetuto come un ritornello, è sempre lo stesso: tutta colpa di Putin.
Nel video scorrono i temi più sensibili per la vita quotidiana dei cittadini: flussi migratori fuori controllo, costi dell’energia sempre più pesanti, aumento dei prezzi e pressione fiscale elevata. A ogni criticità segue la stessa risposta, proposta in modo sarcastico, come se non esistessero altre spiegazioni o responsabilità.
Tra i protagonisti dello spot compare anche una rappresentazione fredda e distaccata di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che giustifica le difficoltà delle famiglie con la necessità di mantenere la linea dei burocrati di Bruxelles. Anche in questo caso, la causa indicata resta invariata: Putin.
Il refrain viene rafforzato dall’apparizione di volti televisivi noti a livello internazionale, come il giornalista statunitense Anderson Cooper della CNN e il conduttore britannico Piers Morgan, utilizzati per dare l’idea di una narrazione condivisa a ogni latitudine. Nel finale, agli europei sembra restare solo un invito amaro: continuare a credere in Babbo Natale.
Nel frattempo la propaganda russa di RT persevera nel creare video epici che poi, puntualmente, le si ritorceranno contro.— Lunacharsky (@silupescu) December 23, 2025
Tipo quello del criceto.
E niente, risate assicurate per un altro quinquennio.
Grazie di esistere. pic.twitter.com/pHmwHhPJbU