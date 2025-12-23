Greta Thunberg fermata a Londra durante protesta a sostegno della Palestina

Greta Thunberg è stata fermata a Londra durante una manifestazione di solidarietà con i detenuti di Palestine Action. L’attivista partecipava a un'iniziativa organizzata da Defend Our Juries e Prisoners for Palestine.

L’attivista ambientale svedese Greta Thunberg è stata fermata dalle autorità britanniche nella capitale inglese mentre prendeva parte a una manifestazione di solidarietà con alcuni detenuti legati al gruppo Palestine Action. La notizia è stata diffusa dalle organizzazioni Defend Our Juries e Prisoners for Palestine, presenti all’iniziativa.

Secondo quanto riferito da Defend Our Juries, Thunberg esponeva un cartello con un messaggio di sostegno ai membri incarcerati dell’organizzazione e di denuncia delle violenze in corso. Il fermo sarebbe avvenuto applicando la normativa antiterrorismo in vigore nel Regno Unito, che prevede misure restrittive anche per chi manifesta supporto pubblico a gruppi inseriti in apposite liste governative.

All’inizio di luglio Palestine Action è stata ufficialmente classificata come organizzazione terroristica dal governo britannico, in seguito ad azioni di vandalismo attribuite ai suoi attivisti. Alcuni membri del gruppo risultano detenuti e avrebbero avviato uno sciopero della fame. La legislazione prevede per chi sostiene l’organizzazione pene che possono arrivare fino a sei mesi di reclusione.