Israele intercetta nave della Freedom Flotilla: a bordo anche Greta Thunberg

Israele intercetta la nave della Freedom Flotilla, con Greta Thunberg a bordo, mentre si dirigeva verso Gaza per consegnare aiuti umanitari. Il veliero Madleen, partito dall’Italia il 1° giugno, è stato dirottato verso Ashdod, ma tutti i membri sono in buone condizioni. Tra polemiche e tensioni internazionali, questa azione riaccende il dibattito sulla solidarietà e i diritti umanitari in una regione già martoriata.