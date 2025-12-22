Chris Rea morto a 74 anni: addio all'autore di Driving Home for Christmas e Josephine

Chris Rea, noto cantautore e chitarrista britannico, è deceduto a 74 anni dopo una breve malattia. Celebre per brani come Driving Home for Christmas e Josephine, ha lasciato un'importante traccia nella musica pop e blues dagli anni Settanta.

Chris Rea si è spento all’età di 74 anni dopo una breve malattia, in un ospedale del Berkshire. Cantautore e chitarrista britannico dalla voce inconfondibile, era diventato celebre in tutto il mondo grazie a brani come “Driving Home for Christmas” e “Josephine”, oltre a una lunga serie di successi che hanno segnato la musica pop e blues dagli anni Settanta in poi.

Nato il 4 marzo 1951 a Middlesbrough con il nome di Christopher Anton Rea, aveva origini familiari miste: il padre Camillo era italiano, originario di Arpino in provincia di Frosinone, mentre la madre era irlandese. Cresciuto in una famiglia numerosa con sei fratelli, trascorse gli anni dell’adolescenza aiutando il padre nei chioschi di gelati prima di avvicinarsi seriamente alla musica.

La passione per la chitarra sbocciò all’inizio degli anni Settanta, periodo in cui iniziò a esibirsi con gruppi locali. Entrò nei Magdalene, prendendo il posto di David Coverdale, destinato in seguito a diventare la voce dei Deep Purple. Nel 1975 vinse un concorso musicale nazionale, risultato che però non si tradusse immediatamente in un contratto discografico.

Il primo vero riconoscimento internazionale arrivò nel 1978 con il singolo “Fool (If You Think It’s Over)”, inserito nell’album di debutto “Whatever Happened to Benny Santini?”, pubblicato con uno pseudonimo imposto dalla casa discografica. Il brano ottenne una candidatura ai Grammy Award e aprì definitivamente le porte del mercato globale.

Durante gli anni Ottanta Rea consolidò la propria popolarità alternando sonorità più ritmate, come “Let It Loose” e “I Can Hear Your Heartbeat”, a canzoni intime e melodiche come “Josephine” e “On the Beach”. In questo periodo affinò uno stile personale, fortemente legato al blues e alla chitarra slide.

Nel 1986 pubblicò “Driving Home for Christmas”, canzone nata durante un viaggio in auto verso Middlesbrough in un momento complesso della sua vita. Il brano, scritto quasi per gioco mentre affrontava neve e traffico insieme alla moglie, divenne negli anni uno dei classici natalizi più trasmessi al mondo.

La consacrazione definitiva arrivò a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta con gli album “The Road to Hell” e “Auberge”, entrambi capaci di raggiungere il primo posto nelle classifiche britanniche. Nel complesso, la sua carriera ha superato i 30 milioni di dischi venduti, con 18 album in studio e numerosi progetti speciali.

Tra questi spiccano “New Light Through Old Windows”, raccolta del 1988, e “Blue Guitars”, ambizioso progetto del 2005 composto da undici dischi, 137 brani inediti, un dvd e un libro illustrato dallo stesso Rea.

Negli anni Duemila il musicista ha dovuto affrontare gravi problemi di salute, culminati con un ictus nel 2017. Nonostante le difficoltà, è tornato a pubblicare nuovi lavori come “King of the Beach”, “Dancing Down the Stony Road” e “Road Songs for Lovers”, continuando a esplorare territori jazz e blues.

Sposato per oltre trent’anni con Joan Lesley, Chris Rea ha avuto due figlie. La famiglia ha sempre rappresentato un elemento centrale della sua vita, anche durante i lunghi periodi trascorsi in tournée. La passione per i viaggi in automobile ha influenzato profondamente la sua scrittura, diventando un tratto ricorrente della sua produzione musicale.

“Driving Home for Christmas”, pubblicata nel 1986, è tornata recentemente nella top 30 delle classifiche britanniche ed è stata utilizzata nello spot natalizio di Marks & Spencer. Secondo quanto comunicato dai familiari, la morte di Rea è avvenuta a causa di complicazioni legate a una breve malattia, senza ulteriori dettagli resi pubblici.