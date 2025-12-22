Maltempo in arrivo, allerta meteo per temporali e neve: le aree interessate

Maltempo in arrivo in Italia, con temporali e neve previsti a partire da oggi, 22 dicembre. La perturbazione atlantica porta un aumento dell’instabilità atmosferica, con piogge più intense su alcune aree del Nord-ovest.

Una nuova fase di instabilità meteorologica sta interessando l’Italia, determinata dall’ingresso di una perturbazione di matrice atlantica. La giornata di oggi, lunedì 22 dicembre, è segnata da un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge in intensificazione e fenomeni più marcati su alcune zone del Paese.

Le prime regioni coinvolte sono quelle del Nord-ovest, dove le precipitazioni risultano diffuse e localmente persistenti. In particolare, su Piemonte meridionale ed entroterra della Liguria sono attesi rovesci anche intensi, accompagnati da nevicate a partire dalle aree montane, con possibili sconfinamenti verso quote collinari.

Leggi anche Meteo Natale, ciclone invernale in arrivo: neve a bassa quota e perturbazioni diffuse sull'Italia

Secondo le valutazioni effettuate, la neve potrà cadere inizialmente oltre i 1000-1200 metri, ma nel corso del pomeriggio la quota è prevista in diminuzione, fino a raggiungere localmente i 500-700 metri. Questo calo altimetrico potrà rendere più critiche alcune aree interne, soprattutto in presenza di precipitazioni persistenti.

Sulla base delle previsioni aggiornate, il Dipartimento della Protezione Civile, in coordinamento con le amministrazioni regionali, ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Il provvedimento segnala piogge diffuse fin dalle prime ore della mattina su Piemonte meridionale e Liguria di ponente, con fenomeni a carattere di rovescio.

L’analisi degli scenari previsti ha portato all’attivazione di un’allerta meteo di livello giallo per la giornata odierna su alcune zone del Sud. Le aree interessate comprendono settori di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata, dove sono attese precipitazioni localmente intense associate a temporali.