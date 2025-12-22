DK Metcalf, pugno a un tifoso durante Lions-Steelers: caos in NFL

Durante la partita tra Lions e Steelers, DK Metcalf è stato coinvolto in un episodio di tensione con un tifoso, culminato con un colpo al volto. La scena ha suscitato attenzione e discussioni nell'ambiente NFL.

Momenti di tensione in una domenica di NFL durante una sfida di cartello tra Detroit Lions e Pittsburgh Steelers: sugli spalti scoppia un faccia a faccia che finisce con un colpo al volto. A far parlare è DK Metcalf, ricevitore e uomo simbolo dell’attacco di Pittsburgh. Nel corso del secondo quarto, le immagini della Cbs riprendono il giocatore avvicinarsi alla balaustra e confrontarsi a distanza ravvicinata con uno spettatore dei Lions. Leggi anche Cagliari - litiga per il posteggio e gli stacca un orecchio a morsi Il tifoso, riconoscibile per una parrucca blu, si sporge verso il campo mentre prosegue lo scambio verbale. Dopo alcuni istanti, il wide receiver degli Steelers sferra un destro in direzione del volto del fan. Subito dopo, lo spettatore alza le braccia per segnalare l’accaduto, quasi incredulo. Metcalf si allontana e torna tra i compagni; nel corso della partita non arrivano provvedimenti disciplinari a suo carico.