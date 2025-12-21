Vermezzo con Zelo, arresto notturno: pitbull difende il padrone e morde una carabiniera

A Vermezzo con Zelo, un intervento dei carabinieri si è concluso con l’aggressione di un militare da parte del pitbull dell’uomo da arrestare, che ha reagito difendendo il padrone. L’episodio si è verificato durante un’operazione notturna nel Milanese.

Un intervento dei carabinieri per eseguire un arresto si è trasformato in pochi istanti in una situazione ad alta tensione: a reagire è stato il pitbull dell’uomo da portare via, che ha aggredito uno dei militari.

L’episodio è avvenuto a Vermezzo con Zelo, nel Milanese, durante le operazioni notturne per accompagnare in carcere un 69enne chiamato a scontare 7 mesi di reclusione.

Secondo quanto ricostruito, l’animale non ha tollerato l’azione nei confronti del proprietario e, nel tentativo di impedirne l’allontanamento, ha morso alla mano una carabiniera impegnata nell’intervento.

La militare ha riportato lesioni giudicate guaribili in sei giorni. L’uomo era destinatario della misura per reati legati a violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che per danneggiamento, in relazione a fatti risalenti all’agosto 2017.