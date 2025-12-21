Ballando con le stelle, D'Urso brinda con Fognini: I primi degli ultimi

A Ballando con le stelle, Barbara D’Urso e Fabio Fognini si sono classificati entrambi terzi in semifinale, condividendo il risultato dopo essere stati eliminati. La serata si è conclusa senza perdere di vista l’atmosfera della gara.

La finale di Ballando con le stelle si è chiusa con un podio particolare anche per Barbara D’Urso e Fabio Fognini. Entrambi eliminati in semifinale, la conduttrice e l’ex tennista hanno concluso l’esperienza al terzo posto ex aequo, condividendo il risultato dopo le sconfitte contro Andrea Delogu, poi vincitrice dell’edizione, e Francesca Fialdini.

L’epilogo della trasmissione non ha però spento l’atmosfera leggera che ha accompagnato i concorrenti fuori dal palco. A raccontare il dopo-finale è stata la stessa D’Urso, che nelle ore notturne ha pubblicato una storia su Instagram mostrando un momento informale di festa insieme a Fognini.

Nel video, registrato intorno alle tre del mattino, la conduttrice appare con uno spritz in mano e decide di coinvolgere l’ex tennista in un ultimo siparietto social. “C’è anche il terzo classificato”, esclama ridendo mentre inquadra Fognini, sottolineando con entusiasmo il risultato ottenuto.

Immediata la replica ironica di Fognini, che con una battuta ha sintetizzato lo spirito della serata: “Siamo i primi degli ultimi”. Una frase che ha strappato una risata alla D’Urso e ha chiuso la loro avventura televisiva all’insegna dell’autoironia.