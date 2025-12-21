GTA Vice City giocabile online dal browser anche su smartphone

Ora è possibile giocare online a GTA Vice City direttamente dal browser, anche su smartphone. Un modo semplice e immediato per esplorare nuovamente la città senza installazioni, con supporto ai comandi touch.

L’uscita di GTA 6 è stata rinviata a novembre del prossimo anno, allungando ulteriormente l’attesa dei fan. Nel frattempo, però, è possibile tornare a esplorare Vice City senza installare nulla. Il primo GTA ambientato nella celebre città è ora avviabile direttamente dal browser, con compatibilità estesa anche ai dispositivi mobili e supporto ai comandi touch.

L’accesso è immediato: è sufficiente aprire questa pagina web dedicata per iniziare a giocare. L’iniziativa nasce dal lavoro del team DOS Zone, attivo da anni nella preservazione dei videogiochi storici tramite emulazione online. In passato, lo stesso gruppo ha reso fruibili via browser titoli come Doom, Half-Life: Deathmatch e il primo Grand Theft Auto.

Dal momento che l’esecuzione avviene interamente sul web, il gioco risulta compatibile con numerosi sistemi operativi, inclusi Windows, Android, macOS, iOS e Linux. È richiesto solo un browser aggiornato. I test hanno dato esito positivo anche su console portatili e tablet. Su smartphone l’esperienza è completa, sebbene i controlli touch possano risultare meno precisi rispetto a controller o tastiera fisici.

Per quanto riguarda i progressi, è possibile salvare la partita in locale sul dispositivo utilizzato. La piattaforma js-dos consente inoltre di attivare salvataggi cloud opzionali, permettendo di riprendere la sessione da dispositivi diversi senza perdere i dati accumulati.

La versione accessibile liberamente presenta però alcune limitazioni. La modalità dimostrativa interrompe la progressione narrativa al primo snodo rilevante della storia, collocato presso l’hotel Ocean View. Per continuare l’avventura completa, viene richiesta la dimostrazione del possesso della copia originale del gioco, caricando i file retail che vengono verificati tramite specifici controlli di integrità.

Resta aperta la questione legale legata a questo tipo di progetti. Il team DOS Zone dichiara di non distribuire direttamente materiali protetti da copyright, basandosi esclusivamente sui file forniti dagli utenti. Nonostante ciò, l’accessibilità pubblica del gioco in questa forma potrebbe non essere accolta favorevolmente dai detentori dei diritti, tra cui Rockstar Games, che continua a commercializzare diverse edizioni di Vice City.

Dal punto di vista tecnico, il progetto evidenzia le capacità raggiunte dai moderni browser, oggi in grado di gestire senza difficoltà software complessi sviluppati per piattaforme e hardware di generazioni passate.