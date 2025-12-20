Elodie a Milano come volontaria: cena di Natale per i senzatetto in centro

Elodie ha scelto di trascorrere una serata di dicembre lontano dai riflettori, prendendo parte come volontaria a una cena di Natale dedicata alle persone senza dimora nel cuore di Milano. Giovedì 17 dicembre la cantante era tra i circa trenta volontari impegnati a servire il pasto a oltre 150 ospiti riuniti in piazza San Babila.

L’artista ha aderito all’iniziativa promossa da Progetto Arca, indossando la pettorina dell’associazione e mantenendo un atteggiamento riservato. Look semplice, capelli sciolti e nessun trucco evidente, Elodie ha svolto il suo ruolo senza distinguersi dagli altri volontari, occupandosi della distribuzione dei piatti lungo la lunga tavolata allestita nel centro cittadino.

Durante la serata ha portato in sala portate calde come lasagne e antipasti, muovendosi tra i commensali con discrezione e naturalezza. Tra i partecipanti all’iniziativa era presente anche Francesco Villa, componente del duo comico Ale e Franz, coinvolto come volontario al pari degli altri.

L’apertura della cena è stata accompagnata da un momento musicale: le voci bianche dell’Accademia della Scala di Milano hanno intonato canti natalizi, creando un’atmosfera raccolta e partecipata all’avvio della serata solidale.

L’evento rientra nel programma di appuntamenti benefici organizzati da Progetto Arca nel periodo natalizio, con una serie di cene dedicate alle persone senza dimora previste fino al 25 dicembre in diversi punti della città.