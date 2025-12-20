India, Assam: treno investe una mandria di elefanti: otto animali morti nello scontro

Un grave incidente ferroviario si è verificato nel nord-est dell’India, dove un treno passeggeri ha colpito una mandria di elefanti causando la morte di otto esemplari. L’episodio è avvenuto nello stato dell’Assam e, secondo quanto riferito dalle autorità, nessuna delle persone a bordo ha riportato ferite.

L’impatto si è verificato in un tratto di linea che non rientra nei corridoi ufficialmente protetti per il passaggio degli elefanti. A seguito dello scontro, cinque carrozze del convoglio sono deragliate. Il treno era diretto a Nuova Delhi ed era partito dallo stato orientale del Mizoram.

Leggi anche India, esplosione in stazione di polizia in Kashmir: sequestri di esplosivi finiscono in tragedia

Il portavoce delle ferrovie indiane, Kapinjal Kishore Sharma, ha spiegato che il macchinista, accortosi della presenza degli animali sui binari, ha immediatamente attivato il freno di emergenza. La distanza ridotta e il peso del convoglio non hanno però consentito di evitare l’investimento.

Negli ultimi anni le autorità ferroviarie hanno introdotto limiti di velocità nelle aree note per il passaggio abituale degli elefanti. Tuttavia, la progressiva deforestazione e l’espansione delle attività edilizie stanno modificando le rotte degli animali, costringendoli a spingersi in zone sempre più lontane alla ricerca di cibo.

Questi spostamenti aumentano il rischio di incidenti e il contatto diretto con le infrastrutture umane. Secondo dati ufficiali presentati in Parlamento, tra il 2023 e il 2024 gli elefanti in India sono stati coinvolti in episodi che hanno causato la morte di 629 persone.