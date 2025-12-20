Caso Epstein, diffusi centinaia di documenti con ampi omissis: scoppia la polemica, spuntano foto di Bill Clinton

Home / Social News / Caso Epstein, diffusi centinaia di documenti con ampi omissis: scoppia la polemica, spuntano foto di Bill Clinton

È iniziata negli Stati Uniti la tanto attesa diffusione dei dossier giudiziari legati al caso Epstein, scatenando polemiche e svelando dettagli sconvolgenti. Tra omissis e foto di personaggi famosi come Bill Clinton, emergono nuove ombre su un intricato intreccio di potere e mistero. La pubblicazione, che ha suscitato scalpore, potrebbe cambiare per sempre la percezione di uno dei casi più discussi degli ultimi anni. La verità sta finalmente venendo a galla.