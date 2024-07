Taylor Swift accende il dibattito con un nuovo Outfit nel Tour Eras durante lo Show del 4 Luglio

Il concerto del 4 luglio di Taylor Swift a Kansas City ha suscitato un acceso dibattito tra i fan, in seguito alla sua esibizione con un nuovo outfit durante il tour "Eras". La cantante ha indossato un abito che ha catturato l'attenzione di tutti, generando opinioni contrastanti sui social media.

Il Nuovo Outfit di Taylor Swift

Durante la performance, Swift ha sfoggiato un nuovo look che ha immediatamente fatto parlare di sé. L'outfit, composto da un crop top dorato scintillante e una gonna rossa, ha reso omaggio ai colori della squadra di football Kansas City Chiefs. Questo dettaglio è stato interpretato come un chiaro riferimento al suo fidanzato, Travis Kelce, tight end dei Chiefs, che era presente tra il pubblico a sostenerla.

Il look è stato completato da stivaletti dorati con tacchi alti, che hanno aggiunto un tocco glamour all'intera mise. I fan hanno notato che Swift ha fatto riferimento al numero di maglia di Kelce, l'87, sottolineando che era l'87° spettacolo del suo tour "Eras". Durante lo show, ha eseguito successi del suo album "1989" come "Style", "Blank Space" e "Shake It Off", rendendo la serata ancora più memorabile per i presenti.

Le reazioni all'outfit sono state miste. Alcuni fan hanno elogiato Swift per il tributo romantico a Kelce, mentre altri hanno criticato la scelta dei colori, ritenendola troppo appariscente per un concerto del 4 luglio. Nonostante le opinioni divergenti, l'outfit ha sicuramente attirato l'attenzione e ha generato conversazioni sui social media.

Questo non è il primo cambiamento di look per Taylor Swift durante il suo tour "Eras". La cantante ha introdotto numerosi nuovi outfit nelle diverse tappe del tour, ognuno dei quali rappresenta una particolare fase della sua carriera musicale. Dal tailleur argentato indossato a Parigi al set rosa e blu di Roberto Cavalli, Swift continua a sorprendere i suoi fan con scelte di moda audaci e innovative.

Il tour "Eras" di Taylor Swift è stato un successo travolgente, con date esaurite in tutto il mondo e una scaletta che ripercorre l'intera carriera della cantante, includendo brani dai suoi album più recenti come "The Tortured Poets Department". Ogni performance è un evento unico, caratterizzato da cambi di costume, effetti scenografici spettacolari e una selezione di canzoni che spaziano dai primi successi alle nuove hit.