Stefano Bettarini e la scelta di una vita lontana dallo spettacolo

Stefano Bettarini sceglie di aprire il suo cuore a Verissimo, condividendo un percorso di trasformazione e rinascita. Dopo anni sotto i riflettori, ora si concentra su nuove priorità e sulla famiglia, lontano dalla scena mediatica. Insieme alla compagna Nicoletta Larini, ripercorre momenti chiave della sua vita, tra ricordi, rispetto e consapevolezza. Un racconto sincero che ci invita a riflettere sul valore delle scelte autentiche e sul coraggio di cambiare strada.

Un percorso personale segnato da cambiamenti profondi e nuove priorità. Stefano Bettarini torna a raccontarsi a Verissimo in un’intervista a due voci insieme alla compagna Nicoletta Larini, ripercorrendo gli snodi principali della sua vita privata e il distacco progressivo dal mondo mediatico.

Nel suo racconto trova spazio anche il rapporto con l’ex moglie Simona Ventura, descritto con rispetto e senso di responsabilità. Bettarini ha ribadito come il legame resti saldo nel ruolo di genitori, sottolineando l’importanza di mantenere equilibrio e rispetto reciproco per il bene dei figli.

Al centro delle sue scelte ci sono sempre stati Giacomo e Niccolò. L’ex calciatore ha spiegato di aver dato priorità alla loro serenità, riconoscendo le difficoltà iniziali nell’accettare nuove figure accanto al padre. Un passaggio delicato, vissuto con comprensione, che nel tempo ha trovato un nuovo equilibrio.

Durante l’intervista, Bettarini ha ricordato anche la scomparsa del padre, morto a 86 anni dopo una lunga malattia. Un periodo segnato da dodici giorni intensi, vissuti accanto a lui fino all’ultimo momento, tra dolore, senso di impotenza e il ricordo di una sofferenza affrontata con dignità.

Da quasi otto anni al suo fianco c’è Nicoletta Larini. Un legame che, col tempo, è stato accolto anche dai figli, oggi consapevoli dell’affetto sincero che unisce la coppia. Bettarini ha raccontato come questo rapporto sia cresciuto lontano dai riflettori, in una fase della vita più riservata.

Oggi vive a Viareggio e guarda al passato con distacco. Il calcio e la televisione non rappresentano più una mancanza. Grazie a investimenti immobiliari portati avanti negli anni, Bettarini conduce una vita tranquilla, senza sprechi, seguendo gli insegnamenti ricevuti in famiglia e concedendosi qualche piacere senza eccessi.

Riferendosi alla compagna, ha sottolineato come Nicoletta sia rimasta accanto a lui quando l’attenzione mediatica era ormai svanita, definendo questo legame un vero regalo arrivato in un momento decisivo del suo percorso personale.