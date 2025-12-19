Oggi, Blizzard Entertainment ha pubblicato il "Blizzard Yearbook 2025" su Blizzard.com. Un formato nuovo per il tradizionale resoconto di fine anno, il Blizzard Yearbook offre uno sguardo agli ultimi 12 mesi nello stile di un classico annuario scolastico. Dalle uscite dei giochi agli eventi di settore, dalle celebrazioni della community al divertimento "on-campus", la nostalgia è a mille, completata da "superlativi di classe", scarabocchi e amichevoli "graffiti" all'interno delle pagine dell'Annuario.

"Continuo a essere sbalordita dall'incredibile lavoro che i nostri colleghi producono in tutta Blizzard e sono entusiasta di condividere ciò che stiamo preparando per il 2026," ha dichiarato Johanna Faries, Presidente di Blizzard Entertainment, nel suo messaggio di apertura dell'Annuario, guardando sia all'anno appena trascorso che al prossimo. "Non solo avremo importanti uscite di espansioni con innumerevoli sorprese in serbo, ma ci riuniremo di nuovo alla BlizzCon 2026 in quella che speriamo sarà un'esperienza indimenticabile come un'unica, grande comunità."

Una delle tradizioni di fine anno preferite di Blizzard è "Blizzard in Numeri", una raccolta di fatti divertenti e statistiche che evidenziano la straordinaria potenza dei giocatori di Blizzard nel 2025. Le pagine "Blizzard in Numeri" sono disseminate in tutto l'Annuario, celebrando ogni universo di gioco e la piattaforma Battle.net. Alcune di queste statistiche includono:

Battle.net : Oltre 51 milioni di persone hanno giocato a un gioco Blizzard quest'anno! Se tutti voi aveste partecipato a una singola BlizzCon, avremmo avuto bisogno di circa 1.500 BlizzCon.

: Oltre 51 milioni di persone hanno giocato a un gioco Blizzard quest'anno! Se tutti voi aveste partecipato a una singola BlizzCon, avremmo avuto bisogno di circa 1.500 BlizzCon. World of Warcraft (Moderno) : Oltre 1,2 miliardi di boss affrontati. Se ogni combattimento con un boss fosse durato solo 60 secondi, avreste trascorso l'equivalente di oltre 2000 anni a combattere i boss.

: Oltre 1,2 miliardi di boss affrontati. Se ogni combattimento con un boss fosse durato solo 60 secondi, avreste trascorso l'equivalente di oltre 2000 anni a combattere i boss. Diablo IV : Oltre 30 milioni di Oggetti Mitici acquisiti. È come estrarre i denti da quasi un milione di teschi umani e forgiarli in Oggetti Mitici.

: Oltre 30 milioni di Oggetti Mitici acquisiti. È come estrarre i denti da quasi un milione di teschi umani e forgiarli in Oggetti Mitici. Overwatch 2: Danni: Oltre 29 trilioni. L'equivalente di Reinhardt che brandisce il suo martello ogni secondo, senza sosta, per oltre 10.000 anni per eguagliare l'output di danni della community.

Il Blizzard Yearbook è stato assemblato dal "Comitato non ufficiale dell'Annuario di Blizzard", un gruppo di scrittori, designer e altri dipendenti Blizzard che hanno contribuito al suo sviluppo.