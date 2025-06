Blizzard Entertainment alla gamescom 2025

Blizzard Entertainment è lieta di invitarvi allo stand di World of Warcraft nella Hall 8 della gamescom 2025.

Durante lo spettacolo, riceverete novità e aggiornamenti esclusivi sul prossimo capitolo della Saga dell'Anima del Mondo, Midnight , direttamente dal team di sviluppo, assieme ad alcune sorprese che stiamo preparando.

Il team di World of Warcraft sta creando 4 giorni di festeggiamenti ininterrotti per la community di World of Warcraft. Preparatevi al Mythic Dungeon Showcase, al Cosplay Showcase, al Meet & Greet con i membri del team di sviluppo e con i creatori, e altro ancora.

La gamescom 2025 si terrà da mercoledì 20 agosto a domenica 24 agosto a Colonia, in Germania. Non perdetevi gli aggiornamenti su ulteriori rivelazioni e dettagli su World of Warcraft con l'avvicinarsi dell'evento.