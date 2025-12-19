Angelina Jolie e le cicatrici della mastectomia: appello su prevenzione e cancro al seno

Angelina Jolie ha scelto di mostrarsi senza filtri, rivelando per la prima volta le cicatrici della mastectomia. L’attrice premio Oscar è protagonista della copertina di TIME France: indossa un maglione nero e tiene un braccio appoggiato sul petto, in uno scatto essenziale e diretto.

La decisione è legata a un messaggio di sensibilizzazione rivolto alle donne che hanno attraversato un percorso simile o hanno affrontato una diagnosi di tumore al seno. Jolie ha spiegato di riconoscersi in tante altre esperienze e di provare emozione quando vede altre donne condividere i segni lasciati dalla malattia e dalle cure.

Secondo quanto raccontato, l’obiettivo era anche quello di unirsi a chi parla apertamente di salute del seno, puntando su prevenzione e informazione. L’attrice ha sottolineato l’importanza di diffondere conoscenza, così da aiutare a riconoscere i rischi e a comprendere meglio le possibilità di controllo medico.

Jolie si è sottoposta a una doppia mastectomia preventiva nel febbraio 2013, dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione del gene BRCA1, associata a un rischio elevato di sviluppare un tumore al seno.