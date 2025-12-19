Inizia il 2026 senza distrazioni: l’offerta di Capodanno reMarkable rende il focus finalmente accessibile

Il nuovo anno è tradizionalmente il momento dei buoni propositi: più concentrazione, meno stress, maggiore produttività. Tuttavia, trasformare queste intenzioni in risultati concreti è spesso difficile, soprattutto in un mondo dominato da notifiche continue e distrazioni digitali. Proprio per questo, l’offerta di Capodanno di reMarkable rappresenta un’opportunità particolarmente interessante per chi desidera iniziare il 2026 con un approccio più mirato e consapevole al lavoro e allo studio.

reMarkable 2: il tablet pensato per il lavoro profondo

reMarkable 2 non è un tablet tradizionale. È uno strumento progettato specificamente per favorire il pensiero profondo, la scrittura a mano e l’organizzazione delle idee, eliminando alla radice le distrazioni tipiche degli schermi multifunzione. Niente social, niente notifiche invasive: solo spazio per scrivere, leggere, pianificare e creare.

Con l’offerta di Capodanno, reMarkable abbassa in modo significativo la barriera d’ingresso: 70 dollari di sconto su tutti i pacchetti reMarkable 2, inclusi quelli con tablet nuovo o ricondizionato, Marker o Marker Plus e folio. Un pacchetto completo, pronto all’uso, ora più accessibile che mai.

Meno stress, più creatività e concentrazione: lo conferma la neuroscienza

A rendere questa proposta ancora più rilevante non è solo il prezzo, ma anche il suo impatto dimostrato sul benessere mentale e sulle performance cognitive. Un recente studio neuroscientifico condotto dal dott. Thomas Zoëga Ramsøy ha evidenziato risultati molto chiari:

riduzione dello stress fino al 35%

aumento della creatività del 25%

miglioramento della concentrazione del 20%

Dati che si traducono in benefici concreti nella vita quotidiana: pensieri più chiari, decisioni più lucide e una maggiore capacità di portare a termine ciò che si inizia. In un contesto lavorativo e personale sempre più complesso, strumenti di questo tipo possono fare una reale differenza.

Pianificare il 2026 nel modo giusto: nuovi template ufficiali reMarkable

Per supportare chi vuole iniziare l’anno con maggiore determinazione, reMarkable ha anche rilasciato nuovi modelli di pianificazione aggiornati per tutti i suoi dispositivi. Calendari, liste di cose da fare, pianificatori settimanali e altri strumenti pratici sono ora disponibili per aiutare utenti e professionisti a organizzare obiettivi, impegni e priorità in modo semplice ed efficace.

Questi template sono pensati per integrarsi perfettamente con l’esperienza di scrittura naturale di reMarkable, trasformando il tablet in un vero e proprio centro di pianificazione personale e professionale. I modelli sono accessibili all’indirizzo ufficiale

Date e disponibilità dell’offerta

L’offerta di Capodanno reMarkable è valida dal 4 al 17 gennaio ed è disponibile su remarkable.com e presso i rivenditori statunitensi. Si tratta quindi di una promozione a tempo limitato, ideale per chi desidera investire fin da subito in un 2026 più focalizzato, produttivo e meno stressante.

Un nuovo inizio, davvero

In un’epoca in cui la produttività è spesso confusa con il multitasking, reMarkable propone un approccio diverso: rallentare, semplificare e concentrarsi su ciò che conta davvero. Grazie allo sconto di Capodanno, questo cambio di prospettiva diventa più accessibile, permettendo a un numero sempre maggiore di persone di iniziare il nuovo anno con strumenti concreti per lavorare meglio, pensare con più chiarezza e ottenere risultati più solidi.

Leggi anche reMarkable lancia l'offerta anticipata del Black Friday