reMarkable lancia l'offerta anticipata del Black Friday
Anche quest'anno reMarkable proporrà un'offerta anticipata per il Black Friday, con sconti per la prima volta sia sui dispositivi nuovi che su quelli ricondizionati.
La campagna su reMarkable.com inizierà il 20 novembre 2025 (09:00 CET / 00:01 PT) e durerà fino al Cyber ??Monday.
Le nostre offerte del Black Friday a tempo limitato:
- Sconto di $ 70 su tutti i pacchetti reMarkable 2 (inclusi tablet cartacei nuovi/ricondizionati, Marker/Marker Plus e folio)
- Sconto di $ 50 su tutti i pacchetti reMarkable Paper Pro (inclusi tablet cartacei nuovi/ricondizionati, Marker/Marker Plus e folio)
Tutti i folio sono inclusi nei dispositivi nuovi e ricondizionati, ad eccezione della custodia reMarkable 2 Folio, disponibile solo con i dispositivi ricondizionati.
Per maggiori dettagli sull'offerta, visita reMarkable.com