WoW - pre-espansione di Midnight in arrivo il 20 gennaio
L'arrivo su Azeroth delle forze opprimenti del Vuoto, guidate da una Xal'atath potenziata, è previsto per il 20 gennaio, con la pubblicazione dell'aggiornamento pre-espansione di Midnight.
L'aggiornamento porterà ufficialmente il client di World of Warcraft (moderno) alla versione 12.0, introducendo l'accesso anticipato ad alcune delle entusiasmanti funzionalità e modifiche di sistema di Midnight. Tra le novità:
- Nuova specializzazione di classe: Cacciatore di Demoni Divoratore
- Muovetevi rapidamente con questa nuova specializzazione di incantatore a medio raggio, che sfrutta il potere del Vuoto contro coloro che lo usano per minacciare Azeroth
- Nuove combinazioni di razza e classe: Cacciatore di Demoni Elfo del Vuoto
- Compattamento delle statistiche e degli oggetti
- Stessa potenza, numeri diversi e più semplici
- Aggiornamenti all'interfaccia utente
- Nuove e potenti funzionalità, opzioni di personalizzazione migliorate, riquadri di incursione più puliti, nuovi controlli per ridimensionare le interfacce e tanto altro
- Scoprite di più sulle modifiche e sugli aggiornamenti alle barre dei personaggi, ai misuratori dei danni, agli avvisi dei boss e a tanto altro nell'articolo pubblicato in precedenza.
- Aggiornamenti al sistema di trasmogrificazione
- Sbloccate e salvate set di completi per qualsiasi occasione tra più personaggi e tanto altro
- Campi d'Addestramento PvP
- L'attuale rissa Picchiaduro si espande in una nuova modalità di gioco PvP, i cui obiettivi sono rendere più graduale l'ingresso all'esperienza PvP di WoW e offrire uno spazio in cui imparare a usare una nuova classe o specializzazione in un ambiente PvP
- Saranno inclusi tre campi di battaglia: Bacino d'Arathi, Miniere di Cupargento e Battaglia per Gilneas
Leggi anche WoW Midnight arriva il 3 marzo
In arrivo il 27 gennaio
Gli eventi di gioco della pre-espansione e ulteriori informazioni a riguardo arriveranno più avanti. Questi eventi includeranno il ritorno del beneficio Venti della Fortuna Misteriosa, che potenzierà il guadagno di esperienza nei livelli 10-79.
Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento pre-espansione, visitate il sito di World of Warcraft.