L'aggiornamento pre-espansione di Midnight è disponibile

La campagna per il potere di Xal'atath in The War Within ha lasciato stremati i campioni e le campionesse di Azeroth, che ora devono già prepararsi per l'imminente nuova battaglia contro le forze del Vuoto. L'aggiornamento pre-espansione è ora disponibile

Questo aggiornamento introdurrà l'accesso anticipato ad alcune delle entusiasmanti nuove funzionalità e modifiche di sistema di Midnight, e porterà il client di World of Warcraft (moderno) alla versione 12.0. Tra le novità :

Aggiornamenti agli Alloggi dei personaggi Iniziative: questa funzionalità introduce attività facoltative per il Vicinato che permettono di ottenere più decorazioni ed esperienza per gli Alloggi Chi possiede Midnight riceverà anche nuovi esterni per gli Alloggi a tema Elfi della Notte ed Elfi del Sangue

Nuova specializzazione di classe: Cacciatore di Demoni Divoratore Muovetevi rapidamente con questa nuova specializzazione di incantatore a medio raggio, che sfrutta il potere del Vuoto contro coloro che lo usano per minacciare Azeroth Nuova combinazione di razza e classe: Cacciatore di Demoni Elfo del Vuoto

Cacciatore di Demoni Divoratore Compattamento delle statistiche e dei livelli degli oggetti

Aggiornamenti all'interfaccia utente Nuove e potenti funzionalità, opzioni di personalizzazione migliorate, riquadri di incursione più puliti, nuovi controlli per ridimensionare le interfacce e tanto altro Scoprite di più sulle modifiche e sugli aggiornamenti alle barre dei personaggi, ai misuratori dei danni, agli avvisi dei boss e molto altro nell' articolo pubblicato in precedenza .

Aggiornamenti al sistema di trasmogrificazione.

E molto altro ancora. Potete vedere tutte le novità in arrivo nelle note dell'aggiornamento ai contenuti sul sito web di Warcraft .

In arrivo il 27 gennaio

L'evento pre-espansione, Ascensione del Crepuscolo, vedrà giocatori e giocatrici impegnati a respingere la minaccia del Vuoto in tutto il mondo. Questi eventi includeranno il ritorno del beneficio Venti della Fortuna Misteriosa, che aumenterà l'esperienza guadagnata dai personaggi di livello 10-79

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento pre-espansione, visitate il sito di World of Warcraft.