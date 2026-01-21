L'aggiornamento pre-espansione di Midnight è disponibile
La campagna per il potere di Xal'atath in The War Within ha lasciato stremati i campioni e le campionesse di Azeroth, che ora devono già prepararsi per l'imminente nuova battaglia contro le forze del Vuoto. L'aggiornamento pre-espansione è ora disponibile
Questo aggiornamento introdurrà l'accesso anticipato ad alcune delle entusiasmanti nuove funzionalità e modifiche di sistema di Midnight, e porterà il client di World of Warcraft (moderno) alla versione 12.0. Tra le novità :
- Aggiornamenti agli Alloggi dei personaggi
- Iniziative: questa funzionalità introduce attività facoltative per il Vicinato che permettono di ottenere più decorazioni ed esperienza per gli Alloggi
- Chi possiede Midnight riceverà anche nuovi esterni per gli Alloggi a tema Elfi della Notte ed Elfi del Sangue
- Nuova specializzazione di classe: Cacciatore di Demoni Divoratore
- Muovetevi rapidamente con questa nuova specializzazione di incantatore a medio raggio, che sfrutta il potere del Vuoto contro coloro che lo usano per minacciare Azeroth
- Nuova combinazione di razza e classe: Cacciatore di Demoni Elfo del Vuoto
- Compattamento delle statistiche e dei livelli degli oggetti
- Aggiornamenti all'interfaccia utente
- Nuove e potenti funzionalità, opzioni di personalizzazione migliorate, riquadri di incursione più puliti, nuovi controlli per ridimensionare le interfacce e tanto altro
- Scoprite di più sulle modifiche e sugli aggiornamenti alle barre dei personaggi, ai misuratori dei danni, agli avvisi dei boss e molto altro nell'articolo pubblicato in precedenza.
- Aggiornamenti al sistema di trasmogrificazione.
E molto altro ancora. Potete vedere tutte le novità in arrivo nelle note dell'aggiornamento ai contenuti sul sito web di Warcraft.
In arrivo il 27 gennaio
L'evento pre-espansione, Ascensione del Crepuscolo, vedrà giocatori e giocatrici impegnati a respingere la minaccia del Vuoto in tutto il mondo. Questi eventi includeranno il ritorno del beneficio Venti della Fortuna Misteriosa, che aumenterà l'esperienza guadagnata dai personaggi di livello 10-79
Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento pre-espansione, visitate il sito di World of Warcraft.