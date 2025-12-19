Twinkly presenta FX Wizard Enhanced

Più controllo, più ispirazione, per un’atmosfera ancora più magica

Twinkly, leader globale nell’illuminazione smart e decorativa, annuncia un’importante evoluzione della propria piattaforma creativa con il lancio di FX Wizard Enhanced, la versione più avanzata della funzionalità esclusiva della Twinkly App che offre tutti gli strumenti necessari per creare effetti luminosi personalizzati. Con questa novità l’esperienza d’uso diventa ancora più fluida e reattiva, grazie a prestazioni ottimizzate, controlli avanzati e pattern raffinati che ampliano le possibilità espressive e creative.

Grazie a questo aggiornamento, Twinkly compie un deciso passo avanti nell’evoluzione del proprio strumento creativo. L’esperienza d’uso risulta infatti ora più fluida, reattiva e versatile, con prestazioni ottimizzate, controlli più sofisticati e una selezione di pattern ulteriormente arricchita.

Le principali novità riguardano l’introduzione di due nuovi Pattern esclusivi:

Circular : genera una rotazione continua dei colori attorno al centro, seguendo una traiettoria ad anello che crea un movimento uniforme e ipnotico.

: genera una rotazione continua dei colori attorno al centro, seguendo una traiettoria ad anello che crea un movimento uniforme e ipnotico. Gradient Spiral: produce una spirale dinamica caratterizzata da sfumature cromatiche in costante evoluzione, combinando rotazione e gradiente per un effetto visivo profondo e fluido.

Oltre a questi, FX Wizard Enhanced offre un controllo parametri ancora più avanzato, pensato per rispondere alle esigenze di chi desidera risultati creativi sempre più precisi e personalizzati. Tra le principali funzionalità aggiornate:

Color Blend , con cui è possibile regolare la velocità ( Speed ) di transizione tra più colori, ottenendo effetti di blending ancora più raffinati e personalizzabili.

, con cui è possibile regolare la velocità ( ) di transizione tra più colori, ottenendo effetti di blending ancora più raffinati e personalizzabili. Stripes, all’interno del quale è stato aggiunto il parametro Warp , che consente di curvare le strisce.

all’interno del quale è stato aggiunto il parametro , che consente di curvare le strisce. Gradient , in grado di distorcere le fasce cromatiche, ampliando le possibilità di personalizzazione.

, in grado di distorcere le fasce cromatiche, ampliando le possibilità di personalizzazione. Plasma che, con l’aggiunta la sezione Colors, permette all’utente di selezionare direttamente i colori da utilizzare nel pattern.

L’aggiornamento si inserisce in un ecosistema in costante evoluzione, dove ogni nuova funzione amplia le possibilità espressive e semplifica la gestione quotidiana delle installazioni luminose. Di recente, infatti, la Twinkly App si è arricchita di strumenti come la nuova Effects Gallery, che facilita la gestione di una libreria in continua espansione grazie a ricerca, filtri e ordinamento avanzati; la condivisione degli effetti tramite link dinamico, che favorisce la collaborazione tra gli utenti rendendo la community più connessa, sicura e flessibile; e Scenes, che consente di salvare e richiamare configurazioni luminose personalizzate per gruppi di dispositivi, anche tramite comandi vocali.

Novità Twinkly App Vantaggi principali Effects Gallery Gestione semplificata di una libreria in espansione, con ricerca, filtri e ordinamento. Link dinamico Condivisione sicura e flessibile degli effetti tra creatori. Scenes Salvataggio e richiamo istantaneo di configurazioni luminose personalizzate, anche vocalmente.

Ad arricchire ancora di più la stagione natalizia, Twinkly presenta la collezione esclusiva Christmas Journey, sviluppata con FX Wizard Enhanced: sette effetti che accompagnano l’utente in un percorso emozionale verso la piena atmosfera delle feste. Ogni effetto, sviluppato proprio grazie alla novità FX Wizard Enhanced, esprime un mood unico e riconoscibile, offrendo esempi concreti delle nuove possibilità creative, ispirando la realizzazione di scenari luminosi sempre più ricchi e originali.

Effetto Mood / Descrizione Showtime Il momento in cui la stagione inizia a brillare. Holidaze Un’atmosfera accogliente e subito festiva. Gold Aurora Una luce intensa che dà vita al Natale. Ice Echo Luci che trasformano la sera in magia. Cosmic Waves Bagliori soffusi per desideri e meraviglia. Enchanted Una luce immersiva che cattura il cuore delle feste. Snowstorm Un finale gioioso e radioso.

Con questo aggiornamento, Twinkly rafforza il proprio impegno nell’innovazione dell’illuminazione digitale, mettendo a disposizione strumenti evoluti che trasformano ogni installazione in uno spazio espressivo in continua crescita.