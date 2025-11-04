LEDWORKS PRESENTA L’OFFERTA DI NATALE TWINKLY 2025

Ledworks, azienda leader globale per l'illuminazione decorativa smart grazie ai prodotti e alle tecnologie a marchio Twinkly, presenta le novità in arrivo per le festività 2025. L’offerta rinnovata per questa stagione integra significativi aggiornamenti software arricchiti da nuovi prodotti per le decorazioni domestiche, offrendo soluzioni all’avanguardia per gli ambienti sia indoor che outdoor.

Una tappa importante che combina innovazione tecnologica, facilità d’uso e sviluppo della propria community e contribuisce a consolidare il posizionamento di Twinkly all’interno del mercato internazionale. Con queste novità, decorare gli ambienti attraverso la luce colorata diventa un’esperienza ancora più semplice: grazie alla tecnologia IoT dell’App proprietaria è possibile mappare e gestire i punti luce appartenenti ad un solo prodotto o a più decorazioni Twinkly, personalizzando e gestendo con grande accuratezza i propri effetti, che si diffondono in modo sincronizzato attraverso l’ecosistema integrato.

“Il nostro obiettivo è rendere la decorazione sempre più semplice, smart e divertente”, afferma Giorgio Elefante, CEO di Ledworks. “La magia della Twinkly Community è appena iniziata. Con le nuove funzionalità della nostra App, Twinkly Scenes ed Effect Sharing, stiamo rafforzando i legami tra i nostri utenti abilitando nuovi modi di condividere la creatività individuale alimentando la socialità. Vogliamo che chi sceglie Twinkly si diverta sempre di più con i nostri prodotti e che la partecipazione cresca, grazie alla possibilità di creare, salvare e richiamare scene complesse e di condividere i propri effetti preferiti. Il team R&D ha già fatto un lavoro straordinario finora, e credetemi, ci sono molte novità in arrivo”.

“Decorare con semplicità ed efficacia è stato ciò che ci ha permesso di sviluppare i nostri prodotti per arrivare nel 2025 alle Strings HD 500 e 700. Ora dobbiamo concentrarci sul panorama Outdoor, che intendiamo arricchire ulteriormente con la magia Twinkly”, aggiunge Giorgio Gatto, CTO di Ledworks. “Più prodotti, nuove funzionalità nella Twinkly App e maggiori possibilità di personalizzazione: il nostro impegno è offrire soluzioni all’avanguardia e una piattaforma sempre più coinvolgente, pensata sia per la community che per ogni singolo utente”.

Le novità 2025 uniscono tecnologia, avanguardia e versatilità in termini di design, arricchendo le soluzioni Twinkly per decorare sia gli ambienti interni che esterni.

Strings HD (500 e 700 LED)

Twinkly Strings HD esalta le iconiche stringhe luminose di Twinkly grazie a una maggiore densità di LED, disponibile nei formati da 500 e 700 punti luce, per un effetto ancora più intenso e uniforme, ideale per avvolgere alberi o altri elementi decorativi. L’introduzione dei LED RGBW arricchisce ulteriormente la palette cromatica, offrendo bianco freddo e caldo, oltre a 16 milioni di colori ancora più vividi e brillanti. Twinkly Strings HD è disponibile in due versioni: una da 500 LED lunga 27,5 metri al prezzo di €179,99 e una da 700 LED lunga 38,5 metri al prezzo di €239,99.

Permanent Outdoor Lights

Le Permanent Outdoor Lights sono certificate IP65, in quanto progettate per resistere all’aria aperta tutto l’anno. Lunghe 30 metri con 72 LED mappabili, offrono personalizzazione completa dei colori RGB e dei bianchi tramite la Twinkly App, ora con gestione avanzata della temperatura specifica per le tonalità di bianco e una qualità della luce superiore. Ideali per decorazioni architettoniche e paesaggistiche, garantiscono brillantezza personalizzata ogni notte dell’anno. Le nuove Twinkly Permanent Outdoor Lights offrono infinite opzioni di illuminazione personalizzabile al prezzo di €299,99.

Reindeers Family

La Reindeer Family si amplia: Twinkly presenta due nuove versioni ispirate a Stag e Doe, completamente rinnovate nel design e arricchite da un numero ancora maggiore di luci, per un effetto luminoso ancora più suggestivo.Gestibili comodamente tramite Twinkly App, si integrano perfettamente con gli altri prodotti della gamma, dando vita a scenografie natalizie personalizzate che uniscono tradizione e innovazione smart.Il nuovo modello Stag è disponibile a €299,99, mentre Doe ha un prezzo di €269,99.

Spheres

Le Spheres uniscono eleganza e innovazione grazie a un design 3D che ne facilita l’installazione e la sistemazione, sia in ambienti interni che esterni. Ogni sfera integra 210 LED RGB+W, per oltre 16 milioni di colori inclusi i bianchi, e permette di creare effetti tridimensionali spettacolari e scenografie immersive insieme agli altri dispositivi dell’ecosistema Twinkly. Con un diametro di 43 centimetri, le Twinkly Spheres sono pieghevoli, così da poter essere riposte facilmente senza ingombrare, e sono disponibili al prezzo di €139,99.

Strings 750

Le iconiche Strings di Twinkly diventano più lunghe che mai con la versione top di gamma Strings 750: 60 metri di luci RGB, ideali per decorare grandi alberi, facciate o realizzare scenografie luminose di grande impatto. Controllabili tramite la Twinkly App e resistenti all’aria aperta, assicurano efficienza energetica e un effetto visivo straordinario. Le Strings 750 sono disponibili nella versione da 60 metri al prezzo di €229,99.

NUOVE FUNZIONALITÀ DELL’APP

Ledworks prosegue nel suo percorso di innovazione anche sul fronte digitale, introducendo funzionalità avanzate della Twinkly App, pensate per migliorare l’esperienza dell’utente e ampliare le possibilità creative.

Di seguito le novità e gli aggiornamenti più importanti disponibili sulla Twinkly App.