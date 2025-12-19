Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta trionfa nella finale: età, lavoro e percorso

La venticinquesima edizione del Grande Fratello si è chiusa giovedì 18 dicembre con la proclamazione della vincitrice nello studio di Canale 5. A conquistare il pubblico è stata Anita Mazzotta, arrivata all’ultimo atto del reality insieme a Giulia Soponariu, con l’annuncio finale affidato alla conduttrice Simona Ventura.

Anita Mazzotta ha 26 anni, è originaria di Brindisi e da tempo vive a Milano, città in cui lavora come piercer. Il suo profilo ha attirato fin dall’inizio l’attenzione per un carattere diretto e una forte determinazione, elementi che hanno segnato la sua permanenza nella Casa.

L’esperienza nel reality è stata profondamente segnata da un evento personale drammatico. Dopo l’ingresso nel programma, avvenuto nell’ottobre 2025, Anita ha dovuto lasciare temporaneamente il gioco a causa della grave malattia della madre, venuta a mancare pochi giorni dopo. La concorrente ha scelto di allontanarsi per starle accanto negli ultimi momenti.

Dopo il lutto, Anita ha deciso di rientrare nella Casa, spiegando ai compagni che quella scelta nasceva da una promessa fatta alla madre e dal bisogno di affrontare il dolore in un contesto protetto. Ha raccontato apertamente la perdita e il desiderio di ritrovare una forma di equilibrio restando all’interno del programma.

Con il passare delle settimane, tra incertezze e fragilità, il percorso di Anita si è arricchito anche di un legame sentimentale. Nella Casa si è infatti avvicinata sempre di più a Jonas Pepe, con il quale ha iniziato una relazione che ha accompagnato la parte finale della sua esperienza nel reality.